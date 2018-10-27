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Где дожить до пенсии: Эксперты определили страну с самой высокой продолжительностью жизни
27 октября 2018, 21:24 • 101 • В мире
Названы страны с самой большой продолжительностью жизни граждан.
Эксперты назвали страну с самой высокой в мире продолжительностью жизни. Вопреки ожиданиям, ей оказалась не Япония, а Испания, сообщает Институт оценки состояния здоровья США (IHME).
По оценкам организации, к 2040 году испанцы в среднем будут жить до 85,8 лет. Японцы, долгое время удерживавшие пальму первенства в этой области, в среднем доживут до 85,7 лет. На третьем месте по продолжительности жизни находится Сингапур. Жители города-государства в среднем дотянут до 85,4 лет. В десятку стран с высокой продолжительностью жизни вошли Швейцария, Италия, Израиль, Франция, Люксембург и Австралия.
По словам экспертов, секрет долголетия граждан Испании кроется в их средиземноморской диете. Испанцы потребляют много фруктов, овощей и рыбы, но мало мяса и яиц.
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