Где дожить до пенсии: Эксперты определили страну с самой высокой продолжительностью жизни

Эксперты назвали страну с самой высокой в мире продолжительностью жизни. Вопреки ожиданиям, ей оказалась не Япония, а Испания, сообщает Институт оценки состояния здоровья США (IHME).

По оценкам организации, к 2040 году испанцы в среднем будут жить до 85,8 лет. Японцы, долгое время удерживавшие пальму первенства в этой области, в среднем доживут до 85,7 лет. На третьем месте по продолжительности жизни находится Сингапур. Жители города-государства в среднем дотянут до 85,4 лет. В десятку стран с высокой продолжительностью жизни вошли Швейцария, Италия, Израиль, Франция, Люксембург и Австралия.

По словам экспертов, секрет долголетия граждан Испании кроется в их средиземноморской диете. Испанцы потребляют много фруктов, овощей и рыбы, но мало мяса и яиц.