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Где Чубайс, там и поборы
23 октября 2019, 17:24 • 21 • Аналитика
Не всё то золото…
Анатолий Борисович, с которым автору в начале журналистской карьеры пришлось столкнуться не раз, давно уже до боли напоминает того правителя из сказки, который одним прикосновением превращал всё в золото. У Чубайса здорово получается превращать любое неплохое начинание в подобие коммерческого проекта. Почему в подобие? Да потому что на людях при этом не просто зарабатывают, их фактически грабят.
Об очередной новации, случившейся с лёгкой руки нынешнего руководителя самой передовой из российских корпораций – «Роснано», стало известно на днях. Россияне в эти дни в большинстве своём закрывали сезон на дачах, а мир был озабочен завершением бесконечной саги с названием Brexit, войной на севере Сирии и волновался за судьбу Каталонии, особенно Барселоны.
Тем не менее, предложение Минэкономразвития о новом экологическом налоге СМИ не могли пропустить. Зелёная тема сейчас в моде, юную Грету Тунберг уже успели назвать агентом ЦРУ или же нашего КГБ/ФСБ, а Дональда Трампа за выход из Парижского соглашения не пинает только ленивый.
Что же такого неожиданного, точнее, страшного, предложили нам из Министерства экономического развития? Ничего особенного – просто новый налог. Его вполне официально именуют углеродным, но журналисты сразу связали его с именем одного из самых выдающихся реформаторов современности. С именем Анатолия Чубайса. Сбор так и назвали – «налог Чубайса», хотя персонально о нём чуть ниже.
В принципе, документ, с которым выступило ведомство Максима Орешкина, делает вполне здравое предложение. Не просто так главу МЭР давно зачислили в список наиболее позитивно оцениваемых публикой министров. Для начала специалисты МЭР предлагают определить общий максимально допустимый объём прямых выбросов парниковых газов для предприятий, а затем – ввести плату за превышение такого порога.
Конкретно сейчас речь идёт об объеме в 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. Это довольно много и может затронуть лишь крупные предприятия топливно-энергетического комплекса. Но не только их. Под штрафной тариф могут попасть и ГРЭС, и ТЭЦ, и даже гидроэлектростанции, у которых дела с очисткой выбросов обстоят, скажем так, не очень.
Последнее обстоятельство, похоже, стало причиной к тому, чтобы разработанный законопроект об углеродном налоге раскритиковали в РСПП — Российском союзе промышленников и предпринимателей. Интересно, что глава РСПП Александр Шохин, как и многие члены самого Союза, в особой нелояльности к Чубайсу не замечены, но, с точки зрения экспертов этого Союза, налог имени Анатолия Борисовича непременно вызовет рост тарифов на услуги ЖКХ и ускорит инфляцию.
Здесь уместно напомнить, что именно глава «Роснано» Анатолий Чубайс ещё летом этого года выступил с инициативой ввести так называемый углеродный налог. Cтимулируя таким образом промышленников снижать выбросы углекислого газа. Нельзя не признать (в интуиции нашему приватизатору не откажешь): ведь тогда имеющий теперь невиданную силу «проект Грета Тунберг» только начал собирать свои «зелёные очки». Зато теперь глава «Роснано» может в который раз показать себя перед Западом в роли великого российского реформатора.
Казалось бы, какое дело главе самой технологичной из российских корпораций, у которой с выбросами всё в ажуре, до проблем с экологией? А такое, что за счёт нового налога можно будет стимулировать не только снижение выбросов, но производство самых разных «экологических» товаров, разумеется, на основе нанотехнологий. Тут с конкретикой Чубайс пока не спешит, да и саму схему тоже не слишком продвигает. Судя по всему, на данный момент важнее сам налог продвинуть.
«Жаль только — жить в эту пору прекрасную…»
Теперь уже немногие вспомнят, как заканчивается эта поэтическая строка: «Уж не придётся — ни мне, ни тебе». Если «налог Чубайса» всё-таки будет введён, то большинство из нас, в том числе и сам «прихватизатор», до этого, скорее всего, дожить сумеют. Однако есть очень большие сомнения, что вообще кто-нибудь доживёт до тех счастливых лет, когда новые поборы станут приносить не только доходы в казну, но и реальную пользу с точки зрения экологии.
В ответ на давнее предложение главы «Роснано», которое теперь стало законодательной инициативой федерального ведомства, уже прозвучал первый отзыв из комитета РСПП по экологии и природопользованию. Член этого комитета Максим Довгялло сразу напомнил, что теплоснабжение в России оплачивается по тарифам, в которые и придётся добавлять «налог Чубайса».
В результате введение нового налога тут же отразится не только на стоимости услуг ЖКХ, но и вызовет рост цен на продукцию металлургии, а также повышение стоимости транспортных услуг. Понятно, что всё это вместе приведёт к новому витку инфляции, с которой так упорно и так последовательно, причём в основном аз счёт рядовых граждан, боролись наши Центробанк и Минфин.
Стоит ли теперь удивляться, что разработанную МЭР версию законопроекта не поддержали в Совете Федерации? По-моему, стоит, так как частенько российские сенаторы работают по принципу «а нас не спрашивают». Теперь же именно они очень сомневаются в том, что предложенные МЭР меры дадут какой-нибудь эффект. Кроме, разумеется, миллиардных сборов в федеральную казну, и так давно переполненную. Один из сенаторов справедливо отметил, что законы должны стимулировать переход на энергоэффективные технологии, но не создавать новые сборы и платежи для бизнеса.
Никто не спорит, оплачивать развитие современных «зелёных» технологий должны в первую очередь те, кто наносит наибольший вред экологии. Но в схеме, которая предлагается с подачи Чубайса и Минэкономразвития, платежи фактически делятся на всех россиян. Ничего не напоминает? Да, это же ваучеры, только наоборот. Давали их в начале 90-х всем, а сливки сняли избранные.
Если уж зашла речь о сборах на экологию, то не лучше ли пойти по тому пути, который давно действует в отношении автомобилистов. Это когда размер налога резко возрастает с ростом мощности лимузина, а на какие-то тарифы сам сбор не влияет никак. Ни прямо, ни косвенным образом. Кстати, косвенный экологический сбор тоже вполне возможен – в виде акцизов на те же выбросы. Их и собирать проще, и со стимулированием снижения выбросов в атмосферу или же их очистки, тут всё в порядке.
Авторы законопроекта уже успели выступить с предложением направлять полученные от «налога Чубайса» средства в некий Фонд поддержки реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов. Опять же до боли напоминает то ли «Роснано», то ли Сколково. Это в смысле умения красиво осваивать бюджетные средства. Ещё только какого-нибудь «зелёного» национального проекта не хватало. Вот уж где будет раздолье не только для чиновников, но и для Чубайса и его соратников.
Парижский синдром
В ответ на критику в адрес «налога Чубайса» в МЭР уже напомнили, что это только одна из составляющих российской низкоуглеродной политики. В Минэнерго уже посчитали, что каждый рубль нового сбора увеличит энерготариф сразу на 1,2 рубля. И всё это ради того, чтобы Россия выполняла и даже перевыполняла нормативы последнего климатического саммита ООН?
Грета Тунберг — самая «зелёная» девочка в мире
В этой связи остаётся напомнить, что этот саммит прошёл в Париже ещё в 2015 году, когда та же Грета Тунберг вряд ли имела представление об угрозе глобального потепления, о промышленных выбросах и о том, насколько они друг с другом связаны. Теперь распиаренная до сумасшествия шведская девочка, похоже, прекрасно осведомлена о том, что в Париже рамочное соглашение, которое не только определило нормы выбросов парниковых газов после 2020 года, но и согласовало меры по предотвращению изменений климата, подписали все 196 представителей стран-участниц.
В Париже политики, как известно, договорились о том, что 100 миллиардов долларов будет выделено развивающимся странам для решения климатических проблем. Парижское соглашение должно было заменить известный Киотский протокол, принятый ещё в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
В соответствии с положениями протокола развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов. Полноценной замены, как известно, не получилось, а потом от парижских договорённостей напрочь отказались США, едва ли не главный мировой загрязнитель атмосферы.
Алексей Подымов, Игорь Максимов
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