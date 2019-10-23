Где Чубайс, там и поборы • 21 • Аналитика Не всё то золото…

Анатолий Борисович, с которым автору в начале журналистской карьеры пришлось столкнуться не раз, давно уже до боли напоминает того правителя из сказки, который одним прикосновением превращал всё в золото. У Чубайса здорово получается превращать любое неплохое начинание в подобие коммерческого проекта. Почему в подобие? Да потому что на людях при этом не просто зарабатывают, их фактически грабят.









Об очередной новации, случившейся с лёгкой руки нынешнего руководителя самой передовой из российских корпораций – «Роснано», стало известно на днях. Россияне в эти дни в большинстве своём закрывали сезон на дачах, а мир был озабочен завершением бесконечной саги с названием Brexit, войной на севере Сирии и волновался за судьбу Каталонии, особенно Барселоны.



Тем не менее, предложение Минэкономразвития о новом экологическом налоге СМИ не могли пропустить. Зелёная тема сейчас в моде, юную Грету Тунберг уже успели назвать агентом ЦРУ или же нашего КГБ/ФСБ, а Дональда Трампа за выход из Парижского соглашения не пинает только ленивый.



Что же такого неожиданного, точнее, страшного, предложили нам из Министерства экономического развития? Ничего особенного – просто новый налог. Его вполне официально именуют углеродным, но журналисты сразу связали его с именем одного из самых выдающихся реформаторов современности. С именем Анатолия Чубайса. Сбор так и назвали – «налог Чубайса», хотя персонально о нём чуть ниже.



В принципе, документ, с которым выступило ведомство Максима Орешкина, делает вполне здравое предложение. Не просто так главу МЭР давно зачислили в список наиболее позитивно оцениваемых публикой министров. Для начала специалисты МЭР предлагают определить общий максимально допустимый объём прямых выбросов парниковых газов для предприятий, а затем – ввести плату за превышение такого порога.



Конкретно сейчас речь идёт об объеме в 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. Это довольно много и может затронуть лишь крупные предприятия топливно-энергетического комплекса. Но не только их. Под штрафной тариф могут попасть и ГРЭС, и ТЭЦ, и даже гидроэлектростанции, у которых дела с очисткой выбросов обстоят, скажем так, не очень.







Последнее обстоятельство, похоже, стало причиной к тому, чтобы разработанный законопроект об углеродном налоге раскритиковали в РСПП — Российском союзе промышленников и предпринимателей. Интересно, что глава РСПП Александр Шохин, как и многие члены самого Союза, в особой нелояльности к Чубайсу не замечены, но, с точки зрения экспертов этого Союза, налог имени Анатолия Борисовича непременно вызовет рост тарифов на услуги ЖКХ и ускорит инфляцию.



Здесь уместно напомнить, что именно глава «Роснано» Анатолий Чубайс ещё летом этого года выступил с инициативой ввести так называемый углеродный налог. Cтимулируя таким образом промышленников снижать выбросы углекислого газа. Нельзя не признать (в интуиции нашему приватизатору не откажешь): ведь тогда имеющий теперь невиданную силу «проект Грета Тунберг» только начал собирать свои «зелёные очки». Зато теперь глава «Роснано» может в который раз показать себя перед Западом в роли великого российского реформатора.



Казалось бы, какое дело главе самой технологичной из российских корпораций, у которой с выбросами всё в ажуре, до проблем с экологией? А такое, что за счёт нового налога можно будет стимулировать не только снижение выбросов, но производство самых разных «экологических» товаров, разумеется, на основе нанотехнологий. Тут с конкретикой Чубайс пока не спешит, да и саму схему тоже не слишком продвигает. Судя по всему, на данный момент важнее сам налог продвинуть.







«Жаль только — жить в эту пору прекрасную…»

Теперь уже немногие вспомнят, как заканчивается эта поэтическая строка: «Уж не придётся — ни мне, ни тебе». Если «налог Чубайса» всё-таки будет введён, то большинство из нас, в том числе и сам «прихватизатор», до этого, скорее всего, дожить сумеют. Однако есть очень большие сомнения, что вообще кто-нибудь доживёт до тех счастливых лет, когда новые поборы станут приносить не только доходы в казну, но и реальную пользу с точки зрения экологии.





В ответ на давнее предложение главы «Роснано», которое теперь стало законодательной инициативой федерального ведомства, уже прозвучал первый отзыв из комитета РСПП по экологии и природопользованию. Член этого комитета Максим Довгялло сразу напомнил, что теплоснабжение в России оплачивается по тарифам, в которые и придётся добавлять «налог Чубайса».







В результате введение нового налога тут же отразится не только на стоимости услуг ЖКХ, но и вызовет рост цен на продукцию металлургии, а также повышение стоимости транспортных услуг. Понятно, что всё это вместе приведёт к новому витку инфляции, с которой так упорно и так последовательно, причём в основном аз счёт рядовых граждан, боролись наши Центробанк и Минфин.



Стоит ли теперь удивляться, что разработанную МЭР версию законопроекта не поддержали в Совете Федерации? По-моему, стоит, так как частенько российские сенаторы работают по принципу «а нас не спрашивают». Теперь же именно они очень сомневаются в том, что предложенные МЭР меры дадут какой-нибудь эффект. Кроме, разумеется, миллиардных сборов в федеральную казну, и так давно переполненную. Один из сенаторов справедливо отметил, что законы должны стимулировать переход на энергоэффективные технологии, но не создавать новые сборы и платежи для бизнеса.



Никто не спорит, оплачивать развитие современных «зелёных» технологий должны в первую очередь те, кто наносит наибольший вред экологии. Но в схеме, которая предлагается с подачи Чубайса и Минэкономразвития, платежи фактически делятся на всех россиян. Ничего не напоминает? Да, это же ваучеры, только наоборот. Давали их в начале 90-х всем, а сливки сняли избранные.



Если уж зашла речь о сборах на экологию, то не лучше ли пойти по тому пути, который давно действует в отношении автомобилистов. Это когда размер налога резко возрастает с ростом мощности лимузина, а на какие-то тарифы сам сбор не влияет никак. Ни прямо, ни косвенным образом. Кстати, косвенный экологический сбор тоже вполне возможен – в виде акцизов на те же выбросы. Их и собирать проще, и со стимулированием снижения выбросов в атмосферу или же их очистки, тут всё в порядке.



Авторы законопроекта уже успели выступить с предложением направлять полученные от «налога Чубайса» средства в некий Фонд поддержки реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов. Опять же до боли напоминает то ли «Роснано», то ли Сколково. Это в смысле умения красиво осваивать бюджетные средства. Ещё только какого-нибудь «зелёного» национального проекта не хватало. Вот уж где будет раздолье не только для чиновников, но и для Чубайса и его соратников.



Парижский синдром

В ответ на критику в адрес «налога Чубайса» в МЭР уже напомнили, что это только одна из составляющих российской низкоуглеродной политики. В Минэнерго уже посчитали, что каждый рубль нового сбора увеличит энерготариф сразу на 1,2 рубля. И всё это ради того, чтобы Россия выполняла и даже перевыполняла нормативы последнего климатического саммита ООН?





Грета Тунберг — самая «зелёная» девочка в мире Правительство увидело большие пенсии отставников



В этой связи остаётся напомнить, что этот саммит прошёл в Париже ещё в 2015 году, когда та же Грета Тунберг вряд ли имела представление об угрозе глобального потепления, о промышленных выбросах и о том, насколько они друг с другом связаны. Теперь распиаренная до сумасшествия шведская девочка, похоже, прекрасно осведомлена о том, что в Париже рамочное соглашение, которое не только определило нормы выбросов парниковых газов после 2020 года, но и согласовало меры по предотвращению изменений климата, подписали все 196 представителей стран-участниц.



В Париже политики, как известно, договорились о том, что 100 миллиардов долларов будет выделено развивающимся странам для решения климатических проблем. Парижское соглашение должно было заменить известный Киотский протокол, принятый ещё в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.



В соответствии с положениями протокола развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов. Полноценной замены, как известно, не получилось, а потом от парижских договорённостей напрочь отказались США, едва ли не главный мировой загрязнитель атмосферы. Анатолий Борисович, с которым автору в начале журналистской карьеры пришлось столкнуться не раз, давно уже до боли напоминает того правителя из сказки, который одним прикосновением превращал всё в золото. У Чубайса здорово получается превращать любое неплохое начинание в подобие коммерческого проекта. Почему в подобие? Да потому что на людях при этом не просто зарабатывают, их фактически грабят.Об очередной новации, случившейся с лёгкой руки нынешнего руководителя самой передовой из российских корпораций – «Роснано», стало известно на днях. Россияне в эти дни в большинстве своём закрывали сезон на дачах, а мир был озабочен завершением бесконечной саги с названием Brexit, войной на севере Сирии и волновался за судьбу Каталонии, особенно Барселоны.Тем не менее, предложение Минэкономразвития о новом экологическом налоге СМИ не могли пропустить. Зелёная тема сейчас в моде, юную Грету Тунберг уже успели назвать агентом ЦРУ или же нашего КГБ/ФСБ, а Дональда Трампа за выход из Парижского соглашения не пинает только ленивый.Что же такого неожиданного, точнее, страшного, предложили нам из Министерства экономического развития? Ничего особенного – просто новый налог. Его вполне официально именуют углеродным, но журналисты сразу связали его с именем одного из самых выдающихся реформаторов современности. С именем Анатолия Чубайса. Сбор так и назвали – «налог Чубайса», хотя персонально о нём чуть ниже.В принципе, документ, с которым выступило ведомство Максима Орешкина, делает вполне здравое предложение. Не просто так главу МЭР давно зачислили в список наиболее позитивно оцениваемых публикой министров. Для начала специалисты МЭР предлагают определить общий максимально допустимый объём прямых выбросов парниковых газов для предприятий, а затем – ввести плату за превышение такого порога.Конкретно сейчас речь идёт об объеме в 150 тысяч тонн СО2-эквивалента. Это довольно много и может затронуть лишь крупные предприятия топливно-энергетического комплекса. Но не только их. Под штрафной тариф могут попасть и ГРЭС, и ТЭЦ, и даже гидроэлектростанции, у которых дела с очисткой выбросов обстоят, скажем так, не очень.Последнее обстоятельство, похоже, стало причиной к тому, чтобы разработанный законопроект об углеродном налоге раскритиковали в РСПП — Российском союзе промышленников и предпринимателей. Интересно, что глава РСПП Александр Шохин, как и многие члены самого Союза, в особой нелояльности к Чубайсу не замечены, но, с точки зрения экспертов этого Союза, налог имени Анатолия Борисовича непременно вызовет рост тарифов на услуги ЖКХ и ускорит инфляцию.Здесь уместно напомнить, что именно глава «Роснано» Анатолий Чубайс ещё летом этого года выступил с инициативой ввести так называемый углеродный налог. Cтимулируя таким образом промышленников снижать выбросы углекислого газа. Нельзя не признать (в интуиции нашему приватизатору не откажешь): ведь тогда имеющий теперь невиданную силу «проект Грета Тунберг» только начал собирать свои «зелёные очки». Зато теперь глава «Роснано» может в который раз показать себя перед Западом в роли великого российского реформатора.Казалось бы, какое дело главе самой технологичной из российских корпораций, у которой с выбросами всё в ажуре, до проблем с экологией? А такое, что за счёт нового налога можно будет стимулировать не только снижение выбросов, но производство самых разных «экологических» товаров, разумеется, на основе нанотехнологий. Тут с конкретикой Чубайс пока не спешит, да и саму схему тоже не слишком продвигает. Судя по всему, на данный момент важнее сам налог продвинуть.Теперь уже немногие вспомнят, как заканчивается эта поэтическая строка: «Уж не придётся — ни мне, ни тебе». Если «налог Чубайса» всё-таки будет введён, то большинство из нас, в том числе и сам «прихватизатор», до этого, скорее всего, дожить сумеют. Однако есть очень большие сомнения, что вообще кто-нибудь доживёт до тех счастливых лет, когда новые поборы станут приносить не только доходы в казну, но и реальную пользу с точки зрения экологии.В ответ на давнее предложение главы «Роснано», которое теперь стало законодательной инициативой федерального ведомства, уже прозвучал первый отзыв из комитета РСПП по экологии и природопользованию. Член этого комитета Максим Довгялло сразу напомнил, что теплоснабжение в России оплачивается по тарифам, в которые и придётся добавлять «налог Чубайса».В результате введение нового налога тут же отразится не только на стоимости услуг ЖКХ, но и вызовет рост цен на продукцию металлургии, а также повышение стоимости транспортных услуг. Понятно, что всё это вместе приведёт к новому витку инфляции, с которой так упорно и так последовательно, причём в основном аз счёт рядовых граждан, боролись наши Центробанк и Минфин.Стоит ли теперь удивляться, что разработанную МЭР версию законопроекта не поддержали в Совете Федерации? По-моему, стоит, так как частенько российские сенаторы работают по принципу «а нас не спрашивают». Теперь же именно они очень сомневаются в том, что предложенные МЭР меры дадут какой-нибудь эффект. Кроме, разумеется, миллиардных сборов в федеральную казну, и так давно переполненную. Один из сенаторов справедливо отметил, что законы должны стимулировать переход на энергоэффективные технологии, но не создавать новые сборы и платежи для бизнеса.Никто не спорит, оплачивать развитие современных «зелёных» технологий должны в первую очередь те, кто наносит наибольший вред экологии. Но в схеме, которая предлагается с подачи Чубайса и Минэкономразвития, платежи фактически делятся на всех россиян. Ничего не напоминает? Да, это же ваучеры, только наоборот. Давали их в начале 90-х всем, а сливки сняли избранные.Если уж зашла речь о сборах на экологию, то не лучше ли пойти по тому пути, который давно действует в отношении автомобилистов. Это когда размер налога резко возрастает с ростом мощности лимузина, а на какие-то тарифы сам сбор не влияет никак. Ни прямо, ни косвенным образом. Кстати, косвенный экологический сбор тоже вполне возможен – в виде акцизов на те же выбросы. Их и собирать проще, и со стимулированием снижения выбросов в атмосферу или же их очистки, тут всё в порядке.Авторы законопроекта уже успели выступить с предложением направлять полученные от «налога Чубайса» средства в некий Фонд поддержки реализации проектов по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов. Опять же до боли напоминает то ли «Роснано», то ли Сколково. Это в смысле умения красиво осваивать бюджетные средства. Ещё только какого-нибудь «зелёного» национального проекта не хватало. Вот уж где будет раздолье не только для чиновников, но и для Чубайса и его соратников.В ответ на критику в адрес «налога Чубайса» в МЭР уже напомнили, что это только одна из составляющих российской низкоуглеродной политики. В Минэнерго уже посчитали, что каждый рубль нового сбора увеличит энерготариф сразу на 1,2 рубля. И всё это ради того, чтобы Россия выполняла и даже перевыполняла нормативы последнего климатического саммита ООН?В этой связи остаётся напомнить, что этот саммит прошёл в Париже ещё в 2015 году, когда та же Грета Тунберг вряд ли имела представление об угрозе глобального потепления, о промышленных выбросах и о том, насколько они друг с другом связаны. Теперь распиаренная до сумасшествия шведская девочка, похоже, прекрасно осведомлена о том, что в Париже рамочное соглашение, которое не только определило нормы выбросов парниковых газов после 2020 года, но и согласовало меры по предотвращению изменений климата, подписали все 196 представителей стран-участниц.В Париже политики, как известно, договорились о том, что 100 миллиардов долларов будет выделено развивающимся странам для решения климатических проблем. Парижское соглашение должно было заменить известный Киотский протокол, принятый ещё в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.В соответствии с положениями протокола развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов. Полноценной замены, как известно, не получилось, а потом от парижских договорённостей напрочь отказались США, едва ли не главный мировой загрязнитель атмосферы. Алексей Подымов, Игорь Максимов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





21 Источник Похожие новости Правительство увидело большие пенсии отставников Кому война, а кому мать родна. Уступит ли Трамп родному ВПК? Дональд Трамп – великий президент Корни сорняка под названием "украинизация Кубани" Услышат ли чиновники своего президента? Наши доходы. И всё-таки они выросли! Новости партнеров