Где была убита почти половина евреев Европы

И что такое польский Освенцим-бизнес

Как известно, «кризисной команде», созданной в аппарате президента Польши А.Дуды для опровержения тезисов выступления В. Путина в Иерусалиме, делать было нечего. А что «опровергнешь», когда российский президент говорит: «Холокост – это целенаправленное уничтожение людей. Но надо помнить, что нацисты готовили такую же участь и многим другим [кроме евреев] народам: „недочеловеками“ были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы, поляки… [выделено мною. – И.Ш.]…».

Правда, польский премьер Моравецкий умудрился-таки вставить свои двадцать копеек в занятия «кризисной команды», написав, что летом 1944 года Красная армия остановивила наступление и задержала освобождение Освенцима «на полгода…, «предоставляя немцам время на отход и организацию маршей смерти до января 1945 года…».

Можно, конечно, как Моравецкий, не смыслить в истории, но иметь представление о напряжённости вооружённой борьбы во время Великой Отечественной и Второй мировой войн. Блокада Ленинграда была снята лишь год спустя после разгрома немцев под Сталинградом, полгода спустя после Курской дуги. К операции «Багратион» по освобождению Белоруссии советские войска готовились более полугода, находясь недалеко от Витебска и Минска… Однако то, что понятно израильским и белорусским старикам, недоступно «варшавским наполеонам».

И сильнее всего историческая правда бьёт по Освенцим-бизнесу, который сложился в Польше и где сегодня пытаются собрать «на Освенциме» не только политический, но и денежный капитал.

Директор мемориального музея в Освенциме Петр Цивильный на днях отрицательно высказался об организации Всемирного форума памяти Холокоста в Иерусалиме. Ещё в прошлом году Цивильный говорил: «Люди, принимающие решения по безопасности в мире, прекрасно понимают: в этот день нужно быть только здесь [в Польше]!»

Почему же «только здесь»?

Вот что говорит председатель Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода: «Сейчас директор Освенцима… выступил против форума в Иерусалиме. Это как бы подрывает ежегодное ритуальное мероприятие в Освенциме… Мне кажется, что традиция приезжать в Польшу по поводу дня памяти жертв Холокоста – неправильная практика. Лидеры государств… приезжают в Польшу и тем самым дают статус, почет, легитимизацию того, как вели себя руководство Польши и поляки во время Второй мировой войны по отношению к евреям…». Однако это политика. А есть ещё и деньги.

Приведём важное высказывание сопредседателя российского фонда «Холокост» Ильи Альтмана, которого цитирует издание EADaily:

«Я не раз делал предложения израильским партнерам, работающим с учениками из семей репатриантов из Советского Союза, – давайте подумаем о поездках детей и родителей по местам Холокоста в бывшем СССР. Здесь, а не в лагерях смерти, была убита почти половина всех евреев Европы» [выделено мною. – И.Ш.] Однако откликов на такие предложения нет. И можно догадаться почему.

Ежегодные многотысячные визиты в Освенцим для дирекции музея, мэрии города и правительства Польши стали прибыльным и привычным бизнесом на трагедии миллионов людей. Особый расчёт в Освенциме делают на туристов из Израиля – прежде всего, школьников с родителями и молодёжь. Этот турпоток в Польше и Израиле называют «туризмом Холокоста», пишет EADaily. В Кракове, в 40 километрах от Освенцима, туристам продают в качестве сувениров желтые звезды Давида – полную сувенирную копию нашивок, которые евреи были обязаны носить в гетто и концлагерях. Накануне 27 января в Освенциме резко повышается посуточная аренда квартир и комнат, которые обычно в городе дешевы. Многие жители Освенцима зарабатывают как квартирные рантье за счет «туризма Холокоста»…

Ну а по-настоящему Анджея Дуду и других польских политиков пугает всё-таки то, что вполне может получить продолжение и о чём уже написало израильское издание The Times of Israel: «Среди десятков мировых лидеров в Иерусалиме Путин стал доминирующей фигурой».