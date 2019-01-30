Где 20 тонн золота? В Венесуэле требуют начать «русское расследование»

Парламент Венесуэлы требует объяснений относительно 20 тонн золота, которые якобы могут быть вывезены в Россию на борту «Боинга-777» авиакомпании Nordwind. Противники Мадуро хотят также проверить оружейные контракты с Рособоронэкспортом и пересмотреть союз с такими странами, как Россия и КНДР

Автор:

Гасанов Камран

Пока президент Венесуэлы пытается наладить отношения с оппозицией и даже пригласил её на переговоры с целью остановить надвигающуюся катастрофу, оппоненты Николаса Мадуро решили заняться «русским расследованием».

Депутат Хосе Гуэрра 29 января сообщил в своём Твиттере о некоем Боинге-777 авиакомпании Nordwind, который якобы приземлился в начале недели в Каракасе. А на его борту нынешнее правительство собирается вывезти 20 тонн золота. Информация Гуэрры произвела эффект разорвавшейся бомбы. Однако парламентарий не привёл никаких доказательств своего предположения. Сведения о 20 тоннах золота, подготовленных для отгрузки, он мог узнать от своих старых коллег, потому что ранее Гуэрра работал ведущим экономистом Центрального банка Венесуэлы.

Отложенные якобы для отгрузки в Россию 20 тонн оцениваются в 840 млн долларов – это 20% от всех золотых запасов, находящихся внутри Венесуэлы. А в общей сложности, внутри и за рубежом имеется 200 тонн.

Бизнес-агентство Bloomberg пишет, что в свете ослабления правительства Мадуро вопрос о том, кто будет контролировать финансы страны, стоит наиболее остро. Учитывая, что США не спешат с военной интервенцией, американцы и их союзники делают ставку на финансовое удушение. Вслед за Банком Англии, который по совету Майка Помпео и Джона Болтона заморозил венесуэльское золото на сумму $1,2 млрд, США заблокировали банковские счета государственной нефтяной компании PDVSA стоимостью $7 млрд. Вместе с тем, Вашингтон планирует передать изъятые у Мадуро финансовые средства Хуану Гуайдо, которого США, ЕС и большинство стран Латинской Америки считают легитимным президентом.