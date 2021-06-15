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ГД во II чтении повысила возраст для получения лицензии на оружие

15 июня 2021, 20:20  •  68 • Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. В частности, одна из поправок повышает возраст приобретения охотничьего оружия с 18 до 21 года.
«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года», — говорится в поправке.
В то же время правило не распространяется на граждан, прошедших или проходящих военную службу, а также служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские или специальные звания, классные чины юстиции.
Отмечается, что в действующей редакции закона «Об оружии» ограничение в 21 год касается только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.
Тем не менее приобрести охотничье оружие с 18 лет смогут представители коренных малочисленных народов, профессиональные охотники и работники юридических лиц с особыми уставными задачами.
Положения о приобретении с 18 лет газового, спортивного, сигнального оружия и холодного клинкового оружия для ношения с национальными костюмами и казачьей формой останутся неизменными.
Ранее, 9 июня, Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия.
Документ предполагает введение запрета на приобретение, хранение, ношение и использование оружия гражданами, которые не прошли медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний. Соответствующий перечень противопоказаний и методику тестирования определит правительство страны.
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