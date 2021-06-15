ГД во II чтении повысила возраст для получения лицензии на оружие

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. В частности, одна из поправок повышает возраст приобретения охотничьего оружия с 18 до 21 года.

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане РФ, достигшие возраста 21 года», — говорится в поправке.

В то же время правило не распространяется на граждан, прошедших или проходящих военную службу, а также служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские или специальные звания, классные чины юстиции.

Отмечается, что в действующей редакции закона «Об оружии» ограничение в 21 год касается только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Тем не менее приобрести охотничье оружие с 18 лет смогут представители коренных малочисленных народов, профессиональные охотники и работники юридических лиц с особыми уставными задачами.

Положения о приобретении с 18 лет газового, спортивного, сигнального оружия и холодного клинкового оружия для ношения с национальными костюмами и казачьей формой останутся неизменными.

Ранее, 9 июня, Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия.

Документ предполагает введение запрета на приобретение, хранение, ношение и использование оружия гражданами, которые не прошли медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний. Соответствующий перечень противопоказаний и методику тестирования определит правительство страны.