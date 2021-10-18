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ГД указала на желание европейских послов изменить российский закон о виноделии

18 октября 2021, 21:45  •  72 • Политика
Европейские послы пытаются изменить российский закон о виноделии, однако он не носит запретительный характер, а вмешиваться во внутренние дела недопустимо. Об этом заявил в субботу, 16 октября, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу 26 июня 2020 года. Он содержит определение вина, нормы его производства и оборота, а также вводит понятие «вино России», под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного на территории страны.
«Послы пишут письма в Государственную думу с требованиями убрать, допустим, географическое наименование или определение, что такое вино. Хотя наш закон не носит запретительный характер, он такой же, как законы других европейских государств», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее иностранные производители зарабатывали на России, отправляя в страну продукцию, которая не продается в Европе. Сегодня необходимо поддерживать отечественное производство, а другим странам «недопустимо вмешательство в дела суверенных государств», подчеркнул спикер нижней палаты парламента.
«Мы исходим из единых стандартов. У вас (в Европе. — Ред.) они действуют, почему у нас они не могут работать. А потом, мы должны защищать своего отечественного товаропроизводителя», — считает Володин.
При этом российскому правительству следует продолжать регулирование в этой сфере, резюмировал парламентарий.
Согласно закону, в течение трех лет со дня его вступления в силу при производстве вина допускается применение импортного концентрированного сусла, если оно используется для повышения сахаристости вина путем добавления на этапе подготовки к розливу и розлива, но не более чем в 7% от общего объема продукции и не при использовании для выпуска российских вин защищенных наименований.
2 июля один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и другие) направил российским партнерам письмо, в котором говорится о решении приостановить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок из-за поправок к закону 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые Совет Федерации РФ одобрил 23 июня.
Поправки уточняют определения винодельческой продукции. В Moet Hennessy заявляли, что документ «исключает понятие «шампанское», разрешает использовать его исключительно в отношении «российского шампанского», изготовленного на территории РФ, и обязывает производителей шампанских вин из региона Шампань переименовывать свою продукцию в «игристое вино».
Поставки шампанского из Франции в Россию возобновились с 15 сентября по решению профессионального комитета вин французского региона Шампань. Сопредседатель комитета вин Жан-Мари Барийера отмечал, что поставщики будут уважать российский закон.
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