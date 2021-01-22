|
ГД рассмотрит снимающий возрастные ограничения для некоторых госслужащих законопроект
22 января 2021, 18:35 • 93 • Политика
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, снимающий возрастные ограничения для госслужащих, назначаемых президентом. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Предлагаемые изменения вносятся в статью 25-1 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». «На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — говорится в законопроекте.
Закон вступит в силу со дня подписания.
Правительство РФ 11 января поддержало президентский проект о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство. 20 января Госдума в первом чтении приняла этот законопроект.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 января 2021, 02:15
|
18 января 2021, 22:55
|
19 января 2021, 14:30
|
22 января 2021, 01:10
|
16 января 2021, 10:25
|
19 января 2021, 00:45
|
21 января 2021, 15:05