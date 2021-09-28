ГД рассмотрит проект о единстве системы управления в приоритетном порядке

Президент сможет отправлять в отставку региональные заксобрания, руководители субъектов получат право переизбираться более двух раз, но должны будут именовать себя только главами. Как выяснили «Известия», об этом говорится в тексте законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке.

Документом предполагается создание в России единой модели организации и деятельности органов публичной власти регионов, прописываются их полномочия, а также уровень ответственности. Законопроект состоит из 11 глав и 65 статей. В документе подробно прописывается, с помощью каких механизмов это единство будет достигаться. Например, большой блок новых норм посвящен руководителям субъектов.

«Наименованием должности высшего должностного лица является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта. Конституцией (уставом) субъекта с учетом исторических, национальных и иных традиций может быть предусмотрено дополнительное наименование должности высшего должностного лица. Такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента РФ», — отмечается в документе.

Также для всех руководителей субъектов прописывается единый срок полномочий, который будет составлять пять лет. При этом законопроект предусматривает снятие для глав запрета избираться более двух сроков подряд.

Закрепляется, что федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании региональных органов исполнительной власти в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также жилищного, строительного надзора.

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Глав много, президент один: что меняется в публичной власти России