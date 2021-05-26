ГД приняла закон о запрете участвовать в выборах причастным к экстремизму

Госдума приняла закон о запрете принимать участив в выборах лицам, причастным к экстремистским организациям. Об этом в среду, 26 мая, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как разъяснили в публикации, для руководства срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности подобной организации, для участников и сотрудников запрет составляет три года.

Причастность участников, членов, сотрудников к деятельности экстремистской или террористической организации будет устанавливаться решением суда.

«Под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования таким организациям, а также предоставляет им консультации и иную помощь. Также поддержкой будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в интернете», — говорится в сообщении.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, данный закон не даст внедрить в российскую власть агентов влияния Запада.

«Они (Запад — Ред.) хотят ослабить Россию и через сеть всевозможных организаций, в том числе экстремистских, террористических, внедрить в наши органы власти своих агентов влияния, чтобы в последующем разрушить нас как суверенное государство», — приводит его слова «РИА Новости».

Депутат также подчеркнул необходимость создания надежных правовых механизмов по защите суверенитета России от внешних угроз.

Законопроект о запрете участия в выборах лицам, причастным к организациям, признанным экстремистскими и террористическими, был одобрен Госдумой 18 мая, а 25 мая он был одобрен нижней палатой парламента во втором чтении. Документ предполагает, что граждане, причастные к деятельности тех организаций, которые были признаны экстремистскими, не могут избираться в депутаты Госдумы. Поправки предлагается внести в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы.