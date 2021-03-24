Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцам...
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий ...
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
Главная / Политика

ГД приняла закон о праве президента баллотироваться еще на два срока

24 марта 2021, 15:35  •  145 • Политика
Госдума на пленарном заседании в среду, 24 марта, приняла законопроект, в котором законодательство о выборах в стране приводится уже с поправками в Конституцию России, в частности с изменениями, дающими право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.
«Быть избранным президентом можно не более двух сроков. При этом данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию РФ», — сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
С инициативой о президентских сроках выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Последний в свою очередь в среду заявил, что закон о праве президента РФ претендовать еще на два срока будет рассмотрен Советом Федерации 31 марта, передает «РИА Новости».
Согласно статье 81 Конституции РФ в законе «О выборах президента РФ» закрепляется, что на этот пост может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет и постоянно проживающий в стране в течение не менее 25 лет. Кроме того, он не может иметь и никогда не имел гражданства другого государства, вида на жительство или другого соответствующего документа.
«Исключение составляют случаи, когда иностранное государство или его часть были приняты в состав РФ», — уточнили в ГД.
Принять в первом чтении данный законопроект профильный комитет ГД по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента еще 22 декабря прошлого года.
В этот день Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентов и членов их семей. Согласно документу, экс-президента нельзя будет привлечь к ответственности, задержать, арестовать и провести личный досмотр.
Неприкосновенность распространяется на его жилые и служебные помещения, средства связи, используемые транспортные средства, багаж, документы и переписку.
Экс-президента может лишить неприкосновенности Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другого тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
24 марта 2021, 03:40
Британии не терпится начать войну с Россией: Лондон требует от НАТО "наказать" Москву
24 марта 2021, 09:10
Не только Донбасс: Политолог предсказал Кремлю новую "головную боль"
24 марта 2021, 11:00
В ЕС сказали "нет" Путину, но это ничего не изменит
24 марта 2021, 11:00
Закончился срок: Зеленского неожиданно лишили президентского поста
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 марта 2021, 03:40
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
21 марта 2021, 16:05
"Зальёт кровью полпланеты": Сатановский сделал предупреждение мечтающей о "свержении" Путина Америке
18 марта 2021, 04:40
Слова Байдена заставят влезть на столб: Кому и зачем, рассказал политолог
21 марта 2021, 01:25
Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО решился назвать причину
22 марта 2021, 00:20
Провокации совершать отказываются: Командир ВСУ устроил разбирательство с бойцами-бунтарями
17 марта 2021, 21:20
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.