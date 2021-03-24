ГД приняла закон о праве президента баллотироваться еще на два срока

Госдума на пленарном заседании в среду, 24 марта, приняла законопроект, в котором законодательство о выборах в стране приводится уже с поправками в Конституцию России, в частности с изменениями, дающими право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.

«Быть избранным президентом можно не более двух сроков. При этом данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию РФ», — сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

С инициативой о президентских сроках выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Последний в свою очередь в среду заявил, что закон о праве президента РФ претендовать еще на два срока будет рассмотрен Советом Федерации 31 марта, передает «РИА Новости».

Согласно статье 81 Конституции РФ в законе «О выборах президента РФ» закрепляется, что на этот пост может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет и постоянно проживающий в стране в течение не менее 25 лет. Кроме того, он не может иметь и никогда не имел гражданства другого государства, вида на жительство или другого соответствующего документа.

«Исключение составляют случаи, когда иностранное государство или его часть были приняты в состав РФ», — уточнили в ГД.

Принять в первом чтении данный законопроект профильный комитет ГД по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента еще 22 декабря прошлого года.

В этот день Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентов и членов их семей. Согласно документу, экс-президента нельзя будет привлечь к ответственности, задержать, арестовать и провести личный досмотр.

Неприкосновенность распространяется на его жилые и служебные помещения, средства связи, используемые транспортные средства, багаж, документы и переписку.

Экс-президента может лишить неприкосновенности Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другого тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда.