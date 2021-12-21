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ГД приняла в I чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

21 декабря 2021, 20:45  •  44 • Политика
Государственная дума во вторник, 21 декабря, приняла в I чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов.
В соответствии с поправками, за повторные преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера и в отношении несовершеннолетних до 18 лет, предлагается наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Кроме того, в отношении лиц, совершивших преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, также предлагается мера наказания в виде пожизненного заключения. Это же касается случаев, когда преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
На данный момент максимальная ответственность предусмотрена лишь в случае совершения насилия педофилом-рецидивистом, а также в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Этот возраст планируют повысить до 18 лет.
Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября.
Как заявила в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, предложенный законопроект будет позитивно воспринят обществом. По ее словам, сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних порождают острые дискуссии о необходимости применения к преступникам экстраординарных мер уголовно-правового воздействия. Эта тема весьма болезненная в обществе, заключила юрист.
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