ГД приняла в I чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Государственная дума во вторник, 21 декабря, приняла в I чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов.

В соответствии с поправками, за повторные преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера и в отношении несовершеннолетних до 18 лет, предлагается наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Кроме того, в отношении лиц, совершивших преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, также предлагается мера наказания в виде пожизненного заключения. Это же касается случаев, когда преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

На данный момент максимальная ответственность предусмотрена лишь в случае совершения насилия педофилом-рецидивистом, а также в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Этот возраст планируют повысить до 18 лет.

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября.

Как заявила в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, предложенный законопроект будет позитивно воспринят обществом. По ее словам, сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних порождают острые дискуссии о необходимости применения к преступникам экстраординарных мер уголовно-правового воздействия. Эта тема весьма болезненная в обществе, заключила юрист.