|
ГД приняла в I чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов
21 декабря 2021, 20:45 • 44 • Политика
Государственная дума во вторник, 21 декабря, приняла в I чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов.
В соответствии с поправками, за повторные преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера и в отношении несовершеннолетних до 18 лет, предлагается наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Кроме того, в отношении лиц, совершивших преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, также предлагается мера наказания в виде пожизненного заключения. Это же касается случаев, когда преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
На данный момент максимальная ответственность предусмотрена лишь в случае совершения насилия педофилом-рецидивистом, а также в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Этот возраст планируют повысить до 18 лет.
Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября.
Как заявила в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, предложенный законопроект будет позитивно воспринят обществом. По ее словам, сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних порождают острые дискуссии о необходимости применения к преступникам экстраординарных мер уголовно-правового воздействия. Эта тема весьма болезненная в обществе, заключила юрист.
Читайте также
Подпишитесь на нас
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 декабря 2021, 21:25
|
20 декабря 2021, 08:35
|
16 декабря 2021, 15:20
|
17 декабря 2021, 00:40
|
19 декабря 2021, 02:15
|
18 декабря 2021, 20:25
|
15 декабря 2021, 08:25