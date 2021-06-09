ГД осудила инициативу по исключению русских из числа коренных народов Украины

Госдума приняла постановление с осуждением законопроекта президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины.

«Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины», — сообщается на сайте Госдумы во вторник, 8 июня.

Депутаты также подтвердили все сделанные ранее палатой заявления о пагубности национальной политики властей Украины, которая «продолжает подрывать» основы Конституции страны, законы и международные обязательства.

Кроме того, нижняя палата парламента обратилась к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран — членов Евросоюза (ЕС) с призывом осудить предпринятую Киевом попытку разделить население страны на «коренное» и «некоренное», которая может иметь серьезные последствия для самого существования Украины как государства.

18 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о коренных народах страны. Он подчеркнул, что принятие документа откладывалось на протяжении нескольких десятилетий.

В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал «политической эквилибристикой» законопроект о перечне коренных народов Украины. В список включили жителей Крыма и народы, которые там проживают, несмотря на то что на полуострове «люди живут столетиями», а сам Крым относился к Украине «всего лишь чуть больше 50 лет».