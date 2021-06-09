Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАТО поступило дерзкое требование с Украины: "Немедленно"
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
Американский инструктор, готовивший ВСУ, найден мёртвым на Львовщине
Коц об отъезде Гудкова на Украину: "Рисковый парень"
Главная / Политика

ГД осудила инициативу по исключению русских из числа коренных народов Украины

09 июня 2021, 19:25  •  91 • Политика
Госдума приняла постановление с осуждением законопроекта президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины.
«Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины», — сообщается на сайте Госдумы во вторник, 8 июня.
Депутаты также подтвердили все сделанные ранее палатой заявления о пагубности национальной политики властей Украины, которая «продолжает подрывать» основы Конституции страны, законы и международные обязательства.
Кроме того, нижняя палата парламента обратилась к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран — членов Евросоюза (ЕС) с призывом осудить предпринятую Киевом попытку разделить население страны на «коренное» и «некоренное», которая может иметь серьезные последствия для самого существования Украины как государства.
18 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о коренных народах страны. Он подчеркнул, что принятие документа откладывалось на протяжении нескольких десятилетий.
В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал «политической эквилибристикой» законопроект о перечне коренных народов Украины. В список включили жителей Крыма и народы, которые там проживают, несмотря на то что на полуострове «люди живут столетиями», а сам Крым относился к Украине «всего лишь чуть больше 50 лет».
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
09 июня 2021, 00:10
России стоило бы насторожиться после пощёчины Макрона - экс-агент КГБ
09 июня 2021, 13:55
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украины
09 июня 2021, 12:05
Нападение нацистов на русских дипломатов во Львове попало на видео
09 июня 2021, 02:00
В МИД увидели угрозу из-за облёта Белоруссии
09 июня 2021, 02:00
Уроженец Донбасса в эфире сравнил украинских политиков с грызунами
09 июня 2021, 07:30
Юрий Пронько: Ложь ПФР обернулась скандалом, пора отменить позорное решение
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2021, 02:05
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
04 июня 2021, 01:00
Вассерман проанализировал признания Протасевича: Есть опасность и для Лукашенко, и для России
03 июня 2021, 07:35
Украинец в прямом эфире назвал «палача» отношений России и Украины
05 июня 2021, 10:00
Нас бомбардируют "волшебные самолеты": ущерб огромен
08 июня 2021, 01:15
На что готов Зеленский ради денег Европы: Назван худший сценарий
05 июня 2021, 09:05
Путин преподал США урок истории: "Бусы" не спасут
05 июня 2021, 21:55
Загородить России выход к Чёрному морю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.