ГД одобрила во втором чтении поправки в бюджет для реализации послания Путина

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет России с учетом реализации социальных инициатив президента РФ Владимира Путина. Об этом в среду, 11 марта, сообщает корреспондент «Известий».

Поправки приняты в бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Законопроект не претерпел изменений после первого чтения и остался в том же виде.

По словам главы комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрея Макарова, принятие поправок к документу не предусматривалось, так как он посвящен реализации послания президента, передает ТАСС.

Ожидается, что Госдума рассмотрит в третьем чтении данный законопроект 12 марта.

15 января Путин анонсировал в своем послании Федеральному собранию целый блок социально-экономических изменений в стране. Например, это касается индексации материнского капитала, увеличения зарплат в бюджетной сфере и поддержки малообеспеченным слоям населения.

После этого послания экс-министр экономического развития России Максим Орешкин спрогнозировал снижение уровня бедности благодаря инициативам Путина.

В то же время глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что на реализацию всех проектов президента потребуются сотни миллиардов рублей. По его оценке, на выполнение «достаточно дорогих» мер, озвученных Путиным, необходимо 400–500 млрд рублей в год.