ГД одобрила во втором чтении запрет на демонстрацию изображений нацистов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Это следует из базы данных нижней палаты парламента 15 июня.

Соответствующие изменения предлагается внести в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

«Законопроект предусматривает введение запрета на публичную демонстрацию на территории России изображений людей, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала <...> как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», — сообщается на сайте Госдумы.

В случаях, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, демонстрация разрешена, но только при условии, что там не будет пропаганды или оправдания нацизма.

К законопроекту прилагалась пояснительная записка, в которой сообщалось, что в последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников.

«Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ. Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и ее союзников», — отмечают авторы законопроекта.

Ранее, 14 мая, в Подмосковье было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма в социальной сети (ч.1 ст. 354.1 УК РФ).

По данным следствия, в марте 2020 года пользователь интернета в одной из соцсетей разместил видео на латышском языке, в котором содержались пропаганда фашизма и искажение исторических фактов Великой Отечественной войны.

«Таким образом, были распространены заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. При этом пользователь достоверно знал, что данное видео в свободном доступе могут просматривать пользователи социальной сети», — говорится в сообщении ведомства.