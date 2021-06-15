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ГД одобрила во втором чтении запрет на демонстрацию изображений нацистов

15 июня 2021, 20:20  •  48 • Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Это следует из базы данных нижней палаты парламента 15 июня.
Соответствующие изменения предлагается внести в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».
«Законопроект предусматривает введение запрета на публичную демонстрацию на территории России изображений людей, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала <...> как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», — сообщается на сайте Госдумы.
В случаях, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, демонстрация разрешена, но только при условии, что там не будет пропаганды или оправдания нацизма.
К законопроекту прилагалась пояснительная записка, в которой сообщалось, что в последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников.
«Данные товары в настоящий момент свободно продаются и изготавливаются на заказ. Законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников на территории нашей страны, десятки миллионов граждан которой стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и ее союзников», — отмечают авторы законопроекта.
Ранее, 14 мая, в Подмосковье было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма в социальной сети (ч.1 ст. 354.1 УК РФ).
По данным следствия, в марте 2020 года пользователь интернета в одной из соцсетей разместил видео на латышском языке, в котором содержались пропаганда фашизма и искажение исторических фактов Великой Отечественной войны.
«Таким образом, были распространены заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. При этом пользователь достоверно знал, что данное видео в свободном доступе могут просматривать пользователи социальной сети», — говорится в сообщении ведомства.
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