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ГБР завершило следствие по делу Пашинского. За «бытовуху» ему грозит тюремный срок

29 апреля 2020, 04:10  •  39 • Украина


Государственное бюро расследований (ГБР) завершило следствие по делу бывшего народного депутата от «Народного фронта» Сергея Пашинского, который в новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год ранил человека.

Как сообщает пресс-служба ГБР, Пашинскому сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Его адвокатам сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к его материалам. Впоследствии обвинительный акт направят в суд.

Досудебное расследование установило, что 31 декабря 2016 года под Киевом во время конфликта между местным жителем Вячеславом Химикусом и Пашинским, экс-нардеп применил против оппонента собственное огнестрельное оружие — выстрелил из пистолета марки Glock 19 ему в ногу. Пострадавший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Повреждение привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением.

Пашинскому в случае доказательства вины, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Сам Пашинский заявил, что уголовное производство против него является местью экс-советника бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Напомним, в ходе Майдана 2013-2014 годов Пашинский играл активную роль в организационном обеспечении акций протеста.

«Уже больше двух лет я являюсь заместителем Александра Турчинова, точнее — первым замначальника предвыборного штаба. Более того, когда, во время Майдана, Александр Турчинов возглавлял штаб сопротивления, я также был его заместителем. Мы с Александром Валентиновичем плечо к плечу прошли долгий и непростой путь», — утверждал он в интервью украинским СМИ.

Одним из ярких свидетельств активной роли политика в расстрелах на Майдане в феврале 2014 года и госперевороте являлся эпизод с помощью в вывозе снайперской винтовки. 18 февраля 2014 года в сети появилось видео, где сторонники Майдана остановили автомобиль, в багажнике которого обнаружена снайперская винтовка. Они хотели разобраться с владельцем транспорта, но в дело вмешался Пашинский, и водителя отпустили без каких-либо дополнительных проверок.

Несмотря на то, что со времени скандальной истории прошло уже 6 лет, следствие так и не выяснило степень участия Пашинского в кровавых событиях. Расследование было похоронено предыдущей властью, которая, конечно, была не заинтересована в раскрытии правды, тормозится и нынешней.

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