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ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля

18 января 2020, 15:09  •  31 • Украина
Госбюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса на следующей неделе, на них он выступит в качестве свидетеля.
 
РИА Новости
 

«Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля», — говорится в сообщении на сайте Госбюро.

Отмечается, что допросы с участием Порошенко пройдут 21 и 24 января.

Также уточняется, что допросы бывшего президента нужны для расследования по ряду уголовных производств.

Ранее адвокат Игорь Головань, представляющий интересы Петра Порошенко, принёс в ГБР повестки в суд, которые намерен вручить следователям ведомства.

В начале декабря юрист Андрей Портнов заявил, что ГБР возбудило против Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.

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