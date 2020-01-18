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ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля
18 января 2020, 15:09 • 31 • Украина
Госбюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса на следующей неделе, на них он выступит в качестве свидетеля.
РИА Новости
«Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля», — говорится в сообщении на сайте Госбюро.
Отмечается, что допросы с участием Порошенко пройдут 21 и 24 января.
Также уточняется, что допросы бывшего президента нужны для расследования по ряду уголовных производств.
Ранее адвокат Игорь Головань, представляющий интересы Петра Порошенко, принёс в ГБР повестки в суд, которые намерен вручить следователям ведомства.
В начале декабря юрист Андрей Портнов заявил, что ГБР возбудило против Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
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