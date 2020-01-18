ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля

Госбюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса на следующей неделе, на них он выступит в качестве свидетеля.

«Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля», — говорится в сообщении на сайте Госбюро.

Отмечается, что допросы с участием Порошенко пройдут 21 и 24 января.

Также уточняется, что допросы бывшего президента нужны для расследования по ряду уголовных производств.

Ранее адвокат Игорь Головань, представляющий интересы Петра Порошенко, принёс в ГБР повестки в суд, которые намерен вручить следователям ведомства.

В начале декабря юрист Андрей Портнов заявил, что ГБР возбудило против Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.