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ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта
25 февраля 2020, 20:24 • 33 • Украина
Государственное бюро расследований (ГБР) намерено 6 марта допросить бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки (СВР).
globallookpress.com
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на решение Печерского суда Киева о принудительном приводе Порошенко.
21 февраля суд вынес решение о приводе Порошенко на допрос на 6 марта в качестве свидетеля, удовлетворив тем самым ходатайство следователя ГБР.
Уточняется, что бюро подало в суд ходатайство о принудительном приводе Порошенко в связи с тем, что он не явился на допрос 17 февраля.
Ранее в ГБР заявили о нежелании Порошенко являться на допросы к следователям.
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