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ГБР допрашивает главу Минфина Украины
01 октября 2019, 15:24 • 26 • Украина
Сотрудники Государственного бюро Украины вызвали на допрос украинского министра финансов Оксану Маркарову.
Reuters
Об этом сообщает УНН.
«Меня официально вызвали на допрос... по делу ПриватБанка», — сказала министр агентству перед началом беседы со следователем.
13 сентября бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что следователи ГБР допросили его по делу об украинских военных, нарушивших границу России, а также о ренационализации ПриватБанка.
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