ГБР допрашивает главу Минфина Украины

Сотрудники Государственного бюро Украины вызвали на допрос украинского министра финансов Оксану Маркарову.

Об этом сообщает УНН.

«Меня официально вызвали на допрос... по делу ПриватБанка», — сказала министр агентству перед началом беседы со следователем.

13 сентября бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что следователи ГБР допросили его по делу об украинских военных, нарушивших границу России, а также о ренационализации ПриватБанка.