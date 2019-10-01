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ГБР допрашивает главу Минфина Украины

01 октября 2019, 15:24  •  26 • Украина
Сотрудники Государственного бюро Украины вызвали на допрос украинского министра финансов Оксану Маркарову.
 
Reuters
 

Об этом сообщает УНН.

«Меня официально вызвали на допрос... по делу ПриватБанка», — сказала министр агентству перед началом беседы со следователем.

13 сентября бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что следователи ГБР допросили его по делу об украинских военных, нарушивших границу России, а также о ренационализации ПриватБанка.

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