«Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС

Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.

Об этом сообщает «Укртрансгаз» на своей странице в Facebook.

Уточняется, что это связано с остановкой на ремонт двух ниток газопровода «Северный поток».

«Сегодня (17 июля. — RT) из-за остановки на ремонт двух ниток обходного газопровода «Северный поток» «Газпром» резко увеличил объёмы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС — на 25%, или 60 млн куб. м/сутки», — указывается в заявлении.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.

Эксперт Александр Охрименко в беседе с НСН оценил подготовку Киевом запасного плана на случай провала переговоров по транзиту газа.