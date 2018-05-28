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«Газпром» потребовал отмены решения арбитража Стокгольма по транзитному контракту с «Нафтогазом»
28 мая 2018, 22:09 • 89 • Украина
«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» по контракту на транзит.
© Maxim Zmeyev
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
«Сегодня «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту», — говорится в сообщении компании.
«Газпром» установил, что значительная часть решения арбитража Стокгольма по иску к «Нафтогазу» написана не арбитром, а иным лицом.
«Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения», — отметили в компании.
Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа через украинскую территорию может привести к полномасштабному конфликту между Россией и Украиной. По его словам, Киев доносит эту мысль до европейских политиков, которые «должны понять не только экономические последствия для Украины, но и геополитические последствия для всего мира».
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