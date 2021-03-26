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Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - 2"

26 марта 2021, 12:30  •  302 • Политика
Строительство газопровода "Северный поток - 2" будет обязательно завершено, сказал журналистам глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Такое заявление прозвучало во время его встречи с представителями СМИ в Берлине.
По словам Зубкова, работы уже закончены более чем на 90%. Жаль только потерянного времени.
"Работа активная идёт, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно", - заверил Зубков.
Напомним, две нитки газопровода будут протянуты от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы по прокладке трубопровода пришлось приостановить почти на год в декабре 2019 года. Это произошло из-за того, что швейцарский подрядчик Allseas отказался от укладки труб, испугавшись возможных санкций со стороны США.
В декабре 2020 года строительство продолжили и сейчас трубы прокладывают в территориальных водах Дании. Общую мощность газопровода оценивают в 55 миллиардов кубометров газа в год. Против строительства активно высупают США, преследуя свои экономические интересы, а также Украина, через территорию которой по старому, ещё советской постройки газопроводу сейчас идет газ из России в Европу. Киев за это получает определённую ренту, которой может лишиться после запуска "Северного потока - 2".

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