Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - 2"

Строительство газопровода "Северный поток - 2" будет обязательно завершено, сказал журналистам глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Такое заявление прозвучало во время его встречи с представителями СМИ в Берлине.

По словам Зубкова, работы уже закончены более чем на 90%. Жаль только потерянного времени.

"Работа активная идёт, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно", - заверил Зубков.

Напомним, две нитки газопровода будут протянуты от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы по прокладке трубопровода пришлось приостановить почти на год в декабре 2019 года. Это произошло из-за того, что швейцарский подрядчик Allseas отказался от укладки труб, испугавшись возможных санкций со стороны США.

В декабре 2020 года строительство продолжили и сейчас трубы прокладывают в территориальных водах Дании. Общую мощность газопровода оценивают в 55 миллиардов кубометров газа в год. Против строительства активно высупают США, преследуя свои экономические интересы, а также Украина, через территорию которой по старому, ещё советской постройки газопроводу сейчас идет газ из России в Европу. Киев за это получает определённую ренту, которой может лишиться после запуска "Северного потока - 2".