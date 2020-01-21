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«Газпром» отдаёт сибиряков угольщику
21 января 2020, 08:24 • 57 • Аналитика
Фото новосибирского эколога Михаила Михайлова
«Сибирские Мальдивы»
Сибирская генерирующая компания (СГК) ассоциируется у большинства красноярцев, барнаульцев, новосибирцев с опасным загрязнением воздуха своими угольными ТЭЦ и ядовитыми озерами-золоотвалами. Новосибирск «прославился» на весь мир одним из них, получившим за бирюзовый цвет название «Сибирские Мальдивы».
Газификация городских ТЭЦ могла бы резко снизить выбросы в атмосферу опасных веществ: окиси азота в 5-6 раз, бензопирена — в 13-14 раз.
Но экологические выгоды плохо совместимы с интересами владельца ТЭЦ в этих городах. Миллиардер Мельниченко через компанию СУЭК владеет и компанией СГК, и угледобывающими предприятиями Сибири. Пока ему удается блокировать проекты перевода городских ТЭЦ на газ и даже перекупать у «Газпрома» тепловые станции.
Зато в Новосибирске и Красноярске ниже тарифы на отопление по сравнению с крупными городами европейской части России (где ТЭЦ газифицированы), постоянно подчёркивают в СГК. Дескать, греться дешево и экологически безопасно — это несбыточная мечта потребителей.
Правда ли это? Директор ООО «Энергосети Сибири» Виктор Головкин убежден, что на самом деле это ложь во спасение бизнеса миллиардера Мельниченко. Он категорически не согласен с позицией СГК.
Много лет инженер Головкин строит и эксплуатирует локальные газовые котельные в Новосибирске. Современные локальные газовые котельные более выгодны и безопасны для горожан, чем устаревшие монстры-ТЭЦ.
Директор ООО «Энергосети Сибири» Виктор Головкин показывает, как автоматика регулирует температуру в квартирах в зависимости от погоды. Если вода «в обратке» опускается ниже нормы, станция автоматически увеличивает подачу тепла в дома
Виктор Головкин — директор ООО «Энергосети Сибири». Эта организация более 15 лет производит тепловую и электрическую энергию. Строит и эксплуатирует газовые котельные и тепловые сети. У ООО «Энергосети Сибири» 13 локальных станций в Ленинском, Кировском, Первомайском районах Новосибирска. Тариф на тепло на всех этих котельных на 50 рублей ниже, чем у Сибирской генерирующей компании (СГК). А надежность теплоснабжения даже не поддается сравнению в цифрах. У СГК в Новосибирске тысячи аварийных и «плановых» отключений теплосетей каждую зиму. У Головкина — ноль. За последние 5 лет не произошло ни одного (!) аварийного отключения домов, которые снабжает теплом ООО «Энергосети Сибири».
Рассказывает Виктор Головкин
— Виктор Владимирович, расскажите, почему у вас тариф ниже, чем у СГК, и нет аварий на теплосетях?
— Давайте возьмем для примера две наши котельные разной мощности. У той, что на улице Забалуева в Ленинском районе, проектная мощность 100 мегаватт. Пока она загружена лишь на 20 процентов. Это означает, что мощности этой достаточно для отопления более полумиллиона квадратных метров жилья. То есть с лихвой хватит для дальнейшего развития микрорайонов «Радуга Сибири» и «Чистая Слобода». В СГК жалуются, что их теплотрассы быстро ржавеют из-за грунтовых вод, но настоящие причины надо искать в их плохой гидроизоляции. Наши трубы находятся полностью в грунтовых водах, которые в этой части Ленинского района подходят практически к поверхности земли. Но это не вызывает коррозии металла. За счет качественной предизоляции, которую мы делаем в заводских условиях, гарантированный срок эксплуатации этих труб — четверть века. А потери тепла не 20-25 процентов, как у СГК, а на порядок меньше.
Потери тепла в трубах, изолированных по современным технологиям, в 10-15 раз меньше, чем в теплотрассах СГК. Они не отапливают улицу в отличие от большинства магистралей идущих от ТЭЦ
Персонал станции — 3 человека (с охранником). Да и то люди нужны для страховки, для контроля за работой автоматических систем. Даже без выработки электроэнергии тариф на тепло у нас получается ниже, чем у СГК, на 50 рублей (1330 рублей за гигакалорию).
Газовая котельная на улице Одоевского 10/1 расходует энергию топлива еще более эффективно, так как здесь, помимо тепла, производится электроэнергия. Мощность станции: 10 МВт – электрической энергии, 60 МВт – тепловой. Она обеспечивает теплом, горячей водой и электричеством жилмассив «Березовый». В настоящий момент станция загружена наполовину, так что есть резерв для подключения соседнего жилмассива «КСМ». Сейчас мы отапливаем более 400 тысяч квадратных метров жилья, промплощадки и объекты соцкультбыта. В своё время эта экологически чистая станция заменила 6 котельных, которые работали на твердом топливе. Жители сразу заметили перемены: раньше снег был чёрным.
— В чем основные преимущества локальной энергетики перед крупными ТЭЦ?
— Прежде всего это гибкость регулирования количества производимой энергии в соответствии с погодой и потребностями населения. У нас не бывает «перетопов». Плюс минимальные потери на передачу тепла. Большая энергетика — инерционная и неповоротливая система. Станции СГК только спустя сутки могут сменить температурный режим для жилмассивов. А в локальных теплосетях очень быстро нами устанавливается требуемый режим. Важно и то, что нет технической необходимости держать повышенную температуру в системе, что приводит к лишним затратам и ускоряет износ труб от коррозии.
В котельной на улице Забалуева в Новосибирске установлено экономичное современное оборудование, работающее в автоматическом режиме. Его работу контролирует один дежурный инженер
На ТЭЦ СГК много устаревшего технологического оборудования со сроком эксплуатации более 40 лет. Оно давно морально устарело, эффективность его низкая. А расплачивается за эти «раритеты» и «антиквариат» потребитель. На наших локальных котельных оборудование окупается за 7 лет, а обновляется раз в 10 лет. То есть самые современные технологии внедряются очень быстро.
— Насколько экологичнее локальные газовые котельные по сравнению с ТЭЦ?
— Выбросы золы и других вредных веществ даже самых современных российских угольных станций в 50-100 (!) раз выше, чем у современных китайских и европейских, кстати, тоже угольных. Коэффициент полезного действия (то есть эффективность использования топлива) тоже отрицательно сказывается на стоимости электроэнергии и тепла для конечного потребителя.
У нас после сжигания газа из труб выходит водяной пар, углекислый газ и немного СО.
Россия осталась единственной в мире страной, где разрешено создавать золоотвалы. В остальных странах мира зола давно уже перерабатывается полностью в строительные и иные необходимые материалы. А Новосибирск прославился на весь мир ядовитым озером-золоотвалом — «Сибирскими Мальдивами»!
— Расскажите поподробнее о том, почему ваши котельные экологичнее ТЭЦ? За счет каких технологий этого удалось добиться?
— Есть несколько основных преимуществ современной газовой котельной. Мы заставили работать выходящий из котла дым. Это экономически выгодно и уменьшает выбросы в атмосферу вредных веществ. Эту работу выполняет на станции утилизатор тепла дымовых газов. Работает он так: дым на выходе из котла с температурой 200 градусов Цельсия проходит через специальное устройство. Там он отдает свое тепло для производства горячей воды для потребителей и охлаждается до 40-50 градусов Цельсия .
Из труб мощной газовой теплоэлектростанции на новосибирской улице Одоевского 10/1 вьется легкий дымок, который содержит в несколько раз меньше вредных веществ, чем выбросы угольной электростанции такой же мощности
За счёт того, что в утилизаторе снижается температура дымовых газов, так называемая точка росы находится внутри дымовой трубы и все вредные примеси, которые раньше выбрасывались в атмосферу, конденсируются, превращаются в жидкость и собираются в специальную емкость. В результате из трубы вместо дыма выходят водяной пар и углекислый газ.
Мы гораздо эффективнее расходуем топливо, поэтому его требуется меньше, чем на ТЭЦ, и соответственно меньше образуется вредных веществ при сгорании. Потери энергии на всем пути к потребителю — 1,5 процента. На наших теплотрассах лежит и не тает снег, а там, где идут теплотрассы СГК, всю зиму нет снега и греются голуби.
— Получается, что спасти СГК в конкурентной борьбе может только большая ложь?
— Пусть новосибирцы делают выводы сами. Но то, что энергомонополист прибегает к передергиванию фактов для выдавливания с рынка конкурентов, это точно. В 2018 году схема развития теплоснабжения Новосибирска писалась под диктовку СГК.
В ней утверждается:
«Вывод котельных из эксплуатации, предусмотренный схемой теплоснабжения Новосибирска, позволит в первую очередь улучшить экологическую обстановку внутри микрорайонов, вблизи которых располагаются котельные — источники вредных выбросов. Жилые дома, общественные и производственные здания будут получать тепло от ТЭЦ, оснащенных современным природоохранным оборудованием. Теплоэлектроцентрали — гораздо более эффективный источник теплоснабжения. Тепло котельных дороже, чем тепло ТЭЦ».
Налицо откровенное передергивание фактов!
К счастью, в 2019 году городские власти Новосибирска заказали разработку схемы теплоснабжения независимым экспертам. И рекомендации их были совсем другими: город должен сохранять современные локальные газовые котельные для повышения безопасности теплоснабжения новосибирцев.
Деградация трубопроводов, эксплуатируемых СГК, с каждым годом будет усиливаться, и когда наступит точка невозврата, неизвестно. Но есть все основания для прогнозирования надвигающейся технологической катастрофы теплосетей, которые эксплуатирует СГК.
Отсутствие стратегии в развитии новосибирской энергетики и политической воли привело к ее нынешнему неустойчивому положению. Пора реально оценить ситуацию и сделать правильные выводы.
Для справки. Новосибирск попал в список самых загрязненных городов по диоксиду азота. «Greenpeace» выпустил рейтинг российских городов по загрязнению воздуха этим элементом. Согласно этим данным, Новосибирск занял четвертое место. Хуже ситуация обстоит только в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.
Игорь Матвеев
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