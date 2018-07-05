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«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о возобновлении судом в Швейцарии ареста акций компании
05 июля 2018, 13:54 • 26 • Украина
Компания «Газпром» опровергла заявление «Нафтогаза» о возобновлении судом в Швейцарии ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.
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«Заявление «Нафтогаза Украины»... не соответствует действительности. По данным «Газпрома», швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы «Газпрома» в этих компаниях», — уточнили в «Газпроме».
Накануне в «Нафтогазе» заявили, что Высший суд кантона Цуг в Швейцарии возобновил арест акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат «Газпрому».
В начале июня украинская компания сообщила, что судебные исполнители проводят действия по заморозке активов «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.
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