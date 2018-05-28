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"Газпром" обратился в суд для полной отмены решения по контракту с "Нафтогазом" на транзит

28 мая 2018, 20:24  •  71 • Украина

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Газпром" направил в понедельник в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту.

Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта - лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения", - отмечается в сообщении.

"Газпром" отмечает, что заключение эксперта - лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма при рассмотрении данного дела, что дает основания для его полной отмены.

22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по контракту на поставку газа, а 28 февраля 2018 года - решение по контракту на транзит газа через территорию Украины. В связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами в ходе арбитражных разбирательств, "Газпром" обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлениями об оспаривании и частичной отмене промежуточного решения по контакту на поставку, а также окончательных решений по контрактам на поставку и транзит.

Арбитражный иск и транзит

"Газпром" в апреле направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом", так как переговоры не принесли результата. 4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал журналистам, что холдинг готов провести переговоры с "Нафтогазом" о транзите после окончания текущего контракта, но Украина должна обосновать экономическую целесообразность. Он говорил, что "Газпром" может сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме 10-15 млрд куб. м в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Газовый спор

Между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию республики в Европу. Оба были подписаны в 2009 году и действуют до конца 2019 года. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. "Газпром", в свою очередь, не прокачивал через Украину договоренный объем газа. В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.

Решение по поставкам газа Стокгольмский арбитраж принял в декабре 2017 года. В частности, суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах - $2 млрд ("Газпром" требовал взыскать $3,4 млрд), а также снизил обязательства "Нафтогаза" более чем в 10 раз (с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м газа, минимально - 4 млрд куб. м) до истечения срока контракта.

В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение по транзитному договору, оставив прежними обязательства "Газпрома" (110 млрд куб. м в год). Российская компания также должна доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд за недопоставку объемов по транзиту. В марте "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за мартовские поставки и уведомил украинскую компанию о начале процедуры расторжения контрактов. Процесс может занять 1,5-2 года.

Миллер заявлял, что суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения, что существенно нарушило баланс интересов сторон по соглашениям.

 

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