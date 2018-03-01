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"Газпром" не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"

01 марта 2018, 03:24  •  105 • Украина

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Газпром" не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу о транзите с "Нафтогазом", по которому обязан заплатить украинской компании $2,56 млрд, и будет защищать свои права. Об этом говорится в заявлении российского газового холдинга.

"Газпром" выражает несогласие с данным решением арбитража. Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", - говорится в заявлении.

"Газпром" отмечает, что будет защищать свои права всеми способами, доступными ему в соответствии с применимым законодательством.

При этом "Газпром" сообщает, что Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством.

"По итогам разбирательства арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" об увеличении тарифа на транзит газа и об изменении контракта в соответствии с украинским законодательством. Арбитраж установил, что к контракту не подлежат применению положения ни европейского, ни украинского антимонопольного законодательства", - отмечается в сообщении.

"Газпром" считает, что с учетом итогов двух разбирательств в отношениях "Газпрома" и "Нафтогаза" по поставкам и транзиту возник существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт.

Решение суда

Из заявлявшихся "Нафтогазом" денежных требований в размере $17 млрд арбитры удовлетворили требования на сумму $4,673 млрд в связи с подачей газа для его транзита европейским потребителям в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж, который рассматривал спор "Газпрома" и "Нафтогаза" из-за контракта на поставку газа на Украину, обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за уже поставленный в 2014-2015 годах газ и снизил годовой объем закупок по контракту с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м. Условие "бери или плати" суд сохранил для 80% этого объема, то есть не менее 4 млрд куб. м в год до истечения срока контракта в конце 2019 года. Украина перестала покупать газ у России в ноябре 2015 года и перешла на поставки из Европы.

Как заявил в январе этого года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, компания готова закупать газ у "Газпрома" и считает его цену привлекательной. Возобновить закупки планируется уже в первом квартале 2018 года.

Спор "Газпрома" и "Нафтогаза"

Действующий контракт на поставку газа на Украину был подписан "Газпромом" и "Нафтогазом" в январе 2009 года и рассчитан до 31 декабря 2019 года. По соглашению объем поставок должен был составлять 40 млрд куб. м газа в 2009 году, а начиная с 2010 года - 52 млрд куб. м ежегодно. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупает российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

В 2014 году "Газпром" и "Нафтогаз" подали иски друг к другу в Стокгольмский арбитраж. Украина хотела в том числе ретроактивного изменения цены, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери или плати". "Газпром" же требовал оплатить задолженность за уже поставленный газ, компенсацию за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты. Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляли более $37 млрд.

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Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования компаний лишь частично. Так, суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за осуществленные поставки, однако снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд куб. м. При этом условие "бери или плати" сохранилось для 80% этого объема. Это условие начнет действовать только с 2018 года.

Суд также отклонил большую часть претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по переплате за газ - снижена была лишь цена на газ, полученный украинской компанией во втором квартале 2014 года (с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м). Хотя "Нафтогаз" рассчитывал на ретроактивное изменение цены начиная с мая 2011 года.

Украинская сторона заявляла, что расчеты с "Газпромом" будут проведены после решения арбитража по транзиту.

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