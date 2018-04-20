Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вслед за США и Гондурасом: к чему могут привести заявления о переносе посольств ...
«Скорее желаемое, чем действительное»: как США оценивают эффективность санкций п...
«Моральных обязательств не поставлять С-300 в Сирию у нас нет»
Чем мы способны ответить на угрозу АУГ «Трумэна»
Главная / Украина

"Газпром" направил в Стокгольмский суд документы для расторжения контрактов с Украиной

20 апреля 2018, 19:09  •  148 • Украина

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Газпром" направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины", так как переговоры не принесли результата, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Сегодня ПАО "Газпром" направило в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа и его транзит через территорию республики. Переговоры с "Нафтогазом Украины" к результату не привели".

Как сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, холдинг готов провести переговоры с "Нафтогазом Украины" о транзите после окончания текущего контракта, но Украина должна обосновать экономическую целесообразность.

"Газпром" готов вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года. Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию", - сказал он.

В конце марта "Газпром" и "Нафтогаз Украины" начали переговорам о расторжении контрактов на поставку и транзит газа, которые инициировал российский холдинг.

Ранее Миллер сообщал, что "Газпром" может сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме 10-15 млрд куб. м в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Газовый спор

Между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию республики в Европу. Оба были подписаны в 2009 году и действуют до конца 2019 года.

Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. "Газпром" в свою очередь не прокачивал через Украину договоренный объем газа.

В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.

Решение по поставкам газа Стокгольмский арбитраж принял в декабре 2017 года. В частности, суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах - $2 млрд ("Газпром" требовал взыскать $3,4 млрд), а также снизил обязательства "Нафтогаза" более чем в 10 раз (с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м газа, минимально - 4 млрд куб. м) до истечения срока контракта.

В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение по транзитному договору, оставив прежними обязательства "Газпрома" (110 млрд куб. м в год). Российская компания также должна доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд за недопоставку объемов по транзиту.

В марте "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за мартовские поставки и уведомил украинскую компанию о начале процедуры расторжения контрактов. Процесс может занять 1,5-2 года.

Как заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения, что существенно нарушило баланс интересов сторон по соглашениям.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
148
Источник
Похожие новости
20 апреля 2018, 06:09
Болтон обсудил с Антоновым отношения между Россией и США
19 апреля 2018, 20:24
Киев начал блокировку "антиукраинских" телеканалов в Донбассе
19 апреля 2018, 20:24
Два члена экипажа российского судна "Норд" сумели выехать с Украины в Белоруссию

20 апреля 2018, 06:09
Замгоссекретаря США Шэннон встретится в пятницу с послом России Антоновым
19 апреля 2018, 22:09
МИД России предупредил Украину о «жёстком ответе» в ситуации с экипажем судна «Норд»
20 апреля 2018, 14:24
В Крыму заявили, что Киев заставляет моряков судна «Норд» признать себя украинцами
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 апреля 2018, 17:24
Формулы и формулировки: как лаборатория в Шпице отреагировала на слова Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ
19 апреля 2018, 15:54
Трамп, убедившись, что Путин не ответит на атаку, начал захват Сирии
14 апреля 2018, 00:54
«Уважаемые или не уважаемые»: Порошенко нахамил россиянам
19 апреля 2018, 06:09
Сценарии новых ударов по Сирии. Что готовит коалиция после «работы над ошибками»?
14 апреля 2018, 12:24
Запад дает понять России, что она должна исчезнуть
14 апреля 2018, 12:24
Ядерный удар: Каждую секунду будет погибать 160.000 человек
17 апреля 2018, 11:54
Макрон решил переиграть Путина на Ближнем Востоке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.