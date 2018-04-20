"Газпром" направил в Стокгольмский суд документы для расторжения контрактов с Украиной

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. "Газпром" направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины", так как переговоры не принесли результата, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Сегодня ПАО "Газпром" направило в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа и его транзит через территорию республики. Переговоры с "Нафтогазом Украины" к результату не привели".

Как сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, холдинг готов провести переговоры с "Нафтогазом Украины" о транзите после окончания текущего контракта, но Украина должна обосновать экономическую целесообразность.

"Газпром" готов вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года. Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию", - сказал он.

В конце марта "Газпром" и "Нафтогаз Украины" начали переговорам о расторжении контрактов на поставку и транзит газа, которые инициировал российский холдинг.

Ранее Миллер сообщал, что "Газпром" может сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме 10-15 млрд куб. м в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию республики в Европу. Оба были подписаны в 2009 году и действуют до конца 2019 года.

Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. "Газпром" в свою очередь не прокачивал через Украину договоренный объем газа.

В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.

Решение по поставкам газа Стокгольмский арбитраж принял в декабре 2017 года. В частности, суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах - $2 млрд ("Газпром" требовал взыскать $3,4 млрд), а также снизил обязательства "Нафтогаза" более чем в 10 раз (с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м газа, минимально - 4 млрд куб. м) до истечения срока контракта.

В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение по транзитному договору, оставив прежними обязательства "Газпрома" (110 млрд куб. м в год). Российская компания также должна доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд за недопоставку объемов по транзиту.

В марте "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за мартовские поставки и уведомил украинскую компанию о начале процедуры расторжения контрактов. Процесс может занять 1,5-2 года.

Как заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения, что существенно нарушило баланс интересов сторон по соглашениям.

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