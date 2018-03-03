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"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма

03 марта 2018, 17:09  •  268 • Украина

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины", сообщил журналистам в субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", - сказал он.

В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что холдинг вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины", так как Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Таким образом, по словам Миллера, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Он отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Миллер подчеркнул, что "Газпром" категорически против того, чтобы за его счет решались экономические проблемы Украины.

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