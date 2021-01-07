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«Газпром» на треть сократил транзит газа через Украину

07 января 2021, 21:05  •  164 • Украина

«Газпром» снизил транзит газа на Украину примерно на треть — с 180 млн кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 млн. кубометров в сутки в начале января, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Сразу после Нового года та же компания объявила о том, что по итогам 2020 года «Газпром» так и не вышел на предусмотренный контрактом объем. Вместо 65 млрд кубометров было перекачено в Европу 55 млрд.

В «Газпроме» это сокращение объясняют запуском новых газопроводов в обход Украины, уменьшением спроса в Европе и накопленными запасами в европейских хранилищах.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков отмечает, что «Газпром» даже готов пойти на штрафы, потому что выгода от других проектов перекрывает украинское направление. «Это самый затратный маршрут, который только возможен для «Газпрома» по доставке газа в Европу, - заявил Юшков BFM.ru.

Во-первых, там тариф самый высокий, который «Газпром» вообще кому-либо платит. Во-вторых, в отличие от других маршрутов, он там платит другой компании. Если он качает через «Северный поток», он контролирует компанию-оператора, поэтому он платит своей же дочерней структуре. Поэтому «Газпром», конечно, будет убирать транзит через Украину. Если он не будет выполнять своих контрактных обязательств, а еще четыре года контракт будет действовать, он будет платить. Это мы наблюдали и в течение 2020 года, потому что спрос в Европе существенно падал в 2020 году, и «Газпром» в отдельные периоды, конечно, недовыполнял обязанности по прокачке. А там очень жесткий контракт. Условия «качай или плати» расписано на каждые сутки, то есть «Газпром» не может перенести даже на день вперед объем прокачки, не говоря о том, чтобы зимой качать больше, а летом меньше. Если ты в сутки не прокачал оговоренный объем, ты за него все равно заплатишь. И «Газпром» свои обязательства выполнял в прошлом году и не понятно, почему он не сможет это сделать в текущем: если недопрокачает — заплатит».

Контракт о транзите «Газпром» заключил в конце 2019 года. Он рассчитан на пять лет. Согласно документу, в этом году объем газа, который проходит через Украину, будет еще меньше.

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