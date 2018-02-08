"Газпром" может возобновить поставки газа на Украину до выплаты долга "Нафтогазом"

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Газпром" может возобновить поставки газа на Украину на условиях предоплаты, долг украинского "Нафтогаза" этому не препятствует, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".

"Наличие долга не является препятствием для возобновления поставок на условиях предоплаты", - сообщила пресс-служба "Газпрома".

Во вторник заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что "Газпром" ждет от государственного "Нафтогаза Украины" предоплаты для возобновления поставок газа. При этом уточнял, что цена газа определена решением Стокгольмского арбитража и она устраивает компанию.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз должен выплатить "Газпрому" $2 млрд долга за газ, поставленный в 2014-2015 годах. Во вторник Медведев сказал, что за каждый день неуплаты начисляется штраф в размере $600 тыс.

Стокгольмский арбитраж, который рассматривал спор "Газпрома" и "Нафтогаза" из-за контракта на поставку газа на Украину, в конце декабря 2017 года обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" долг и снизил годовой объем закупок по контракту до 5 млрд куб. м с 52 млрд куб. м. Условие "бери или плати" суд сохранил для 80% этого объема, то есть не менее 4 млрд куб. м в год до истечения срока контракта в конце 2019 года. Украина перестала покупать газ у России в ноябре 2015 года и перешла на поставки из Европы.

В январе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина компания готова закупать газ у "Газпрома" и считает его цену привлекательной. Возобновить закупки планируется в первом квартале 2018 года.

Действующий контракт на поставку газа на Украину был подписан "Газпромом" и "Нафтогазом" в январе 2009 года и рассчитан до 31 декабря 2019 года. По соглашению, объем поставок должен был составлять 40 млрд куб. м газа в 2009 году, а начиная с 2010 года - 52 млрд куб. м ежегодно. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупает российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

В 2014 году "Газпром" и "Нафтогаз" подали иски друг к другу в Стокгольмский арбитраж. Украина хотела в том числе ретроактивного изменения цены, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери или плати". "Газпром" же требовал оплатить задолженность за уже поставленный газ, компенсацию за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты. Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляли более $37 млрд.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования компаний лишь частично. Так, суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за осуществленные поставки.

Суд также отклонил большую часть претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по переплате за газ - снижена была лишь цена на газ, полученный украинской компанией во втором квартале 2014 года (с $485 до $352 за тыс. куб. м). Хотя "Нафтогаз" рассчитывал на ретроактивное изменение цены, начиная с мая 2011 года.

Украинская сторона заявила, что расчеты с "Газпромом" будут проведены после решения арбитража по транзиту. По нему "Нафтогаз" требует с "Газпрома" $16 млрд. Данное решение ожидается 28 февраля 2018 года.