"Газпром" ходатайствует о частичной отмене решения суда по контракту с "Нафтогазом"

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. "Газпром" 21 марта 2018 года подал в апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставкам газа, говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и ранее принятое отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно - по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибок", - отмечается в сообщении.

Ранее, 7 ноября 2017 года, "Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление об оспаривании отдельного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке газа и его частичной отмене. До конца марта "Газпром" планирует подать апелляцию по решению суда по контракту на транзит.

В 2009 году Россия и Украина ("Газпром" и "Нафтогаз") подписали два газовых контракта: один касается поставок российского газа для нужд Украины, второй - транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года.

Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.

Решение по поставкам газа Стокгольмский арбитраж принял в декабре 2017 года. Так, суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах - $2 млрд ("Газпром" требовал взыскать $3,4 млрд). Арбитраж также признал обязательность условия "бери или плати", однако снизил обязательный годовой объем закупок у "Газпрома" с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м газа (минимально - 4 млрд куб. м) до истечения срока контракта в конце 2019 года.

Украина также требовала ретроактивного изменения цены и взыскания переплаты за газ. Большую часть претензий "Нафтогаза" суд отклонил, снижена была лишь цена на газ, полученный украинской компанией во втором квартале 2014 года (с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м), хотя "Нафтогаз" рассчитывал на ретроактивное изменение цены, начиная с мая 2011 года.

В транзитном же контракте "Нафтогаз" и "Газпром" договорились, что российский холдинг должен прокачивать через Украину 110 млрд куб. м газа ежегодно (при этом ежегодный объем уточняется в дополнительных соглашениях к контракту в зависимости от обязательств "Газпрома" перед европейскими потребителями).

"Нафтогаз" требовал от "Газпрома" около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, пересмотра тарифов и условий транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд (с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд). При этом "Газпром" сообщил, что арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" увеличить тариф на транзит газа и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.

"Газпром" не согласился с решением арбитража и заявил о намерении расторгнуть газовые контракты с украинской госкомпанией через суд. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения по контрактам на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Таким образом, решение суда существенно нарушило баланс интересов сторон по этим соглашениям, подчеркивал Миллер.

"Газпром" вернул предоплату "Нафтогаза" за мартовские поставки и направил украинской компании уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что процесс может занять 1,5-2 года. По его словам, "Газпром" решил расторгнуть контракты, чтобы избежать будущих штрафов, так как "Нафтогаз" заявил, что до конца действия контрактов, на основании решения Стокгольмского арбитража, намерен взыскать с российского газового холдинга еще несколько миллиардов долларов.

Как сообщал 14 марта заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, холдинг получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

По словам главы "Газпрома", Украина должна доказать экономическую целесообразность продолжения транзита российского газа по своей территории, а "Газпром" готов рассмотреть эти предложения. В настоящее время рисков для транзита российского газа в Европу нет при отсутствии несанкционированного отбора со стороны "Нафтогаза", подчеркивал Миллер.