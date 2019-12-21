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«Газпром» и Украина готовят межоператорское соглашение в Вене
21 декабря 2019, 14:24 • 91 • Украина
«Газпром» и украинская сторона ведут в Вене работу по подготовке межоператорского соглашения, заявил глава российской компании Алексей Миллер.
РИА Новости
«Сегодня в Вене идёт работа по подготовке межоператорского соглашения — подписанный вчера протокол уже работает!» — цитирует его ТАСС.
Ранее Миллер рассказал, что «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы.
Транспортные мощности будут забронированы на пять лет в объёме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 год и по 40 млрд куб. м на последующие годы «при условии установления конкурентного тарифа».
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