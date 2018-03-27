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"Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении газовых контрактов

27 марта 2018, 16:24  •  154 • Украина

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. "Газпром" и "Нафтогаз Украины" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа, сообщил журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Александр Медведев.

"Да, действительно, на прошлой неделе состоялась встреча "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался. Кроме того, "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Апелляция по этому делу будет подана до конца марта", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, состоялись ли переговоры с "Нафтогазом Украины", анонсированные ранее.

21 марта "Газпром" направил в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с "Нафтогазом Украины" о поставках газа. В ноябре прошлого года "Газпром" подал заявление в апелляционный суд об оспаривании отдельного решения по поставкам газа и его частичной отмене. До конца марта "Газпром" планирует подать апелляцию на решение суда по контракту на транзит.

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