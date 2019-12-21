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«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о размере оплаты услуг по транзиту

21 декабря 2019, 20:54  •  64 • Украина
Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о размере оплаты услуг по организации транзита газа.
 
РИА Новости
 

По его словам, тариф «какой-то будет в соответствии с законодательством Украины, которое сегодня отвечает требованиям европейского законодательства».

«Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема «Нафтогаза». Мы «Нафтогазу» сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит», — цитирует РИА Новости Козака.

При этом он не назвал размер тарифа, объяснив это тем, что не хочет «открывать коммерческую тайну, прежде всего «Нафтогаза Украины».

Он также отметил, что Москва и Киев в связи с продолжением транзита газа открыли «форточку возможностей» для достижения других договорённостей.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход переговоров по транзиту газа.

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