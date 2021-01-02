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"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу

02 января 2021, 11:50  •  262 • Политика
Фото: Gazprom/Instagram.com/www.globallookpress.com
Украинцы не верят, что это принесет Москве хоть какую-то прибыль
Российская компания "Газпром" начала поставки газа в Сербию по участку "Турецкого потока". Таким образом, Россия получила возможность поставлять в Европу газ в обход Украины. Однако в Незалежной остро восприняли эту новость, отметив, что Москва решила таким образом нанести удар по Киеву.
Ранее 1 января Сербия объявила о том, что начала получать российский газ по турецкому газопроводу через Черное море, Турцию и Болгарию. Прокачка газа началась через пункт приема-сдачи газа Киреево / Зайчар на границе Болгарии и Сербии. Также его получит Босния и Герцеговина. В сутки будут поставлять около 6 млн кубометров топлива. До этого поставки осуществлялись через Венгрию и Украину. В январе прошлого года газ получили Турция, Болгария, Греция и Македония.
В Незалежной новость вызвала истеричную реакцию. Заголовки СМИ осветили событие словами "Москва нанесла удар Киеву ниже пояса", указав, что Россия пошла на такой шаг не из-за экономической выгода, а из-за желания насолить Украине.
"В России весьма воодушевлены открытием новой ветки. Однако речь не в экономической выгоде, которой не предвидится. Очевидно, проект заключался только в том, чтобы нанести урон Украине", – пишет "Диалог.UA".
Журналисты указали, что на сегодняшний момент Сербия является одним из последних союзников России в Европе, а проект "Балканский поток" поможет стране заработать огромные деньги на транзите российского газа.

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