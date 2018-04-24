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«Газпром» допускает транзит газа через Украину после 2019 года

24 апреля 2018, 15:54  •  96 • Украина
«Газпром» не станет продлевать действующий контракт с Украиной после 2019 года, однако это не означает прекращения транзита. Об этом заявил зампред правления компании Александр Медведев.
 
© ERIC PIERMONT / AFP
 

«Он (контракт. — RT) продлён не будет. Но это высказывание не означает, что транзита не будет», — цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, «Газпром» ожидает от украинской стороны предложений по транзиту газа после 2019 года.

«У нас пока переговоры не ведутся, только консультации. Итогом переговоров может стать не только объём транзита, но и сами условия этого транзита. Необходимо, чтобы Украина сделала соответствующие предложения», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что контракт не будет продлён ни при каких обстоятельствах.

Ранее «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом». 

В начале апреля министр энергетики России Александр Новак провёл беседу с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем.

В ходе разговора глава Минэнерго подтвердил приверженность осуществлению бесперебойных поставок газа, в том числе через Украину. 

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