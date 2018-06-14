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"Газпром" добился остановки исполнения решения суда по контракту с "Нафтогазом" на транзит

14 июня 2018, 15:24  •  191 • Украина

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины, сообщил российский газовый холдинг.

Ходатайство было подано "Газпромом" 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК "Нафтогаз Украины", в том числе оснований для попыток ареста активов "Газпрома" за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - говорится в сообщении. 

В соответствии с законом Швеции "Об арбитраже", приказ апелляционного суда не может быть обжалован. "Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством", - заявил концерн.

История вопроса

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. "Газпром" 29 марта 2018 года обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании этого решения и его частичной отмене. 28 мая 2018 года "Газпром" подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.

В конце мая появилась информация, что "Нафтогаз" предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.

7 июня "Газпром" подал в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление компании полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов. Аналогичное заявление в голландский суд планируется направить позднее.
"Нафтогаз" 5 июня сообщил, что голландский суд удовлетворил его ходатайство об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и их задолженности. Ходатайства были поданы для обеспечения права "Нафтогаза" на получение $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 года.

Украинская компания также сообщала, что уже инициировала арест активов в других юрисдикциях, включая доли "Газпрома" в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Газовый спор

Между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют два контракта - о поставках газа на Украину и о его транзите через территорию республики в Европу. Оба были подписаны в 2009 году и действуют до конца 2019 года. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупал российский газ, заменив его реверсным газом из Европы. "Газпром" в свою очередь не прокачивал через Украину договоренный объем газа. В 2014 году компании начали судебные разбирательства по обоим контрактам.

Решение по поставкам газа Стокгольмский арбитраж принял в декабре 2017 года. В частности, суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах - $2 млрд ("Газпром" требовал взыскать $3,4 млрд), а также снизил обязательства "Нафтогаза" более чем в 10 раз (с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м газа, минимально - 4 млрд куб. м) до истечения срока контракта. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение по транзитному договору, оставив прежними обязательства "Газпрома" (110 млрд куб. м в год). В рамках принятого решения российская компания должна доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд за недопоставку объемов по транзиту.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что суд, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричные решения, что существенно нарушило баланс интересов сторон по соглашениям. В конце апреля "Газпром" направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины", так как переговоры не принесли результата.

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