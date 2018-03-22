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«Газпром» частично обжаловал решение арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом»

22 марта 2018, 14:39  •  117 • Украина
Компания «Газпром» подала в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене решения арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом Украины».
 
Reuters
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление «Газпрома».

«21 марта 2018 года «Газпром» подал в апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ходатайство подано по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьёзных процессуальных ошибок.

Ранее сообщалось, что «Газпром» готовит иск к Киеву в международный арбитраж по взысканию антимонопольного штрафа.

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