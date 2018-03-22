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«Газпром» частично обжаловал решение арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом»
22 марта 2018, 14:39 • 117 • Украина
Компания «Газпром» подала в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене решения арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом Украины».
Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление «Газпрома».
«21 марта 2018 года «Газпром» подал в апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по поставке», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ходатайство подано по причине превышения арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьёзных процессуальных ошибок.
Ранее сообщалось, что «Газпром» готовит иск к Киеву в международный арбитраж по взысканию антимонопольного штрафа.
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