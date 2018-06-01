"Газпром" будет вечно должен "Нафтогазу" • 293 • Аналитика



Предыстория этого вопроса известна всем, кто хоть немного интересуется российской политикой и экономикой. Поэтому напомним лишь самые основные вехи.









Тяжба двух соседских «хозяйствующих субъектов» началась ещё в 2014-м году, после известных событий на Украине. Стороны подали встречные иски в Арбитражный институт стокгольмской Торговой палаты, касающиеся некоторых положений действовавшего на тот момент контракта на поставку и транзит газа. Украинская сторона отказывалась выплачивать долг в размере 4,4 млрд. долларов, что и послужило основанием для иска. А «Нафтогаз» требовал пересмотреть условия контракта, в частности, снизить стоимость поставляемого «Газпромом» газа, возместить переплату (которой не было, но в случае изменении цены «задним числом» она как раз образовывалась) и отменить запрет на перепродажу газа.



Позднее аппетиты украинской стороны выросли, и она подала ещё один иск, в котором содержались такие требования, как, например, компенсация за прокачку «Газпромом» меньшего объема газа, чем предусмотрено контрактом.



В ходе завязавшихся юридических баталий постепенно росли требования сторон. В какой-то момент «Газпром» хотел взыскать с «Нафтогаза» целых 37 млрд. долларов, а украинская сторона требовала в ответ 28 млрд.



28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение не в пользу «Газпрома» — его обязали выплатить 4,63 млрд. долларов за нарушение объемов прокачки газа. Штрафные санкции были наложены и на «Нафтогаз», но они были существенно меньше. В результате этого «частичного взаимозачета» и образовался тот долг в 2,6 млрд. долларов, который сейчас пытаются взыскать с «Газпрома».



Наверное, пока рано говорить, что «Газпром» уже точно проиграл свои (наши!) деньги. Как считают эксперты, у российской компании есть возможность оспорить это решение. Но не в Стокгольме, а в судах тех стран, где попытаются арестовать его активы. Кроме того, есть вероятность, что получится оспорить и основное решение, чем нанятые «Газпромом» юристы сейчас и занимаются.



Кроме того, наше «национальное достояние» (я бы взял это выражение в двойные кавычки) инициировало разрыв контракта с «Нафтогазом». И это не такой уж безобидный ход: понятно, что процедура займет много времени, понятно, что в итоге можно получить ещё один штраф. Но это, что называется, «риски момента». А вот в перспективе «Нафтогазу» предстоит заключить с «Газпромом» новый контракт, в котором все возможные риски будут (надеемся) учтены. И он, скорее всего, компенсирует «Газпрому» все издержки текущего момента.



Но это неточно, как говорят сейчас в интернете…



Расторжение контракта, надо отметить, шаг для «Газпрома» вынужденный: после правки действующего контракта шведскими арбитрами его выполнение в полном объеме просто убыточно для российской стороны. Ежегодные потери могут составлять порядка 450 миллионов долларов – вроде и не так уж много, но какого черта?



Теперь непосредственно об арестах.



В настоящий момент это пока не конфискационная, а обеспечительная мера. То есть активы у «Газпрома» пока не отняли, а просто запретили их продавать. Чтобы всегда были под рукой у приставов на случай принятия решения о конфискации.



Ограничения коснулись в том числе и газпромовской доли в компании «Nord Stream 2 AG», формального владельца и оператора трубопровода «Северный поток 2». И это, возможно, наиболее тревожная новость к данном у часу.



Нет, пока это не наложит особых ограничений на строительство трубопровода: наложить арест на акции и голосовать на их основании – вещи совершенно разные. Но очевидно и то, что подобные меры могут выбить почву из-под ног у зарубежных акционеров проекта. Да и сам «Газпром» вряд ли так уж рад перспективе оказаться в стороне от проекта, в который вложено так много сил и средств. А перспектива эта, в общем, достаточно реальна. США и иранский атом: не съесть, так надкусить!



Одним и вариантов решения проблемы, хотя бы промежуточного, является выплата «Газпром» указанной суммы (2,6 млрд. долларов). Это покроет долг, возникший в результате судебного противостояния, снимет вероятность ареста активов и позволит продолжить работу по тому же «Северному потоку 2», например. Но понятно, что такое решение несет серьезные политические риски, и будет ли оно принято, вопрос пока открытый.



Вы заметили, наверное, что я совершенно не затрагивал вопрос справедливости решения Стокгольмского арбитража. Да, по этому поводу сломано много копий; да, есть веские основания считать его политически мотивированным и несправедливым.



Но в том-то и дело, что обсуждать это бессмысленно. Такая уж у нас политическая и юридическая данность, в такой обстановке нам жить и работать.



А вот что стоило бы обсудить, так это наше тупое следование «нормам международного права», специально написанным хозяевами мира для таких политических лузеров, как мы.



Увы, нам не стоит удивляться политическому и юридическому произволу в отношении России, её граждан и компаний, пока в нашей конституции утвержден примат международных договоров и обязательств над собственно российскими законами. Мы никогда не станем по-настоящему суверенными, пока возможна ситуация, при которой два российских олигарха решают спорные вопросы в британском суде.



Потому что суд – третья ветвь власти. И это не фигура речи, не художественное преувеличение – это суровая правда жизни. И если судьбы наших граждан решает чужой суд, то и власть у нас, как минимум на треть чужая.



А в Думе обсуждают закон об уголовном преследовании за исполнение санкций против России. Наверное, это хороший закон.



Но было бы гораздо лучше, если бы они приняли закон об уголовной ответственности за обращение в иностранные суды по делам, хоть как-то касающихся наших граждан или компаний.



А до тех пор, увы, не будет у нас ни суверенной экономики, ни суверенного права.



И мы вечно будем должны «Нафтогазу». И это тоже не фигура речи… Свершилось. В Европе начали арестовывать имущество «Газпрома». Швейцарские судебные приставы начали выполнять решение Стокгольмского арбитража, согласно которому наш газовый гигант должен выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов.Предыстория этого вопроса известна всем, кто хоть немного интересуется российской политикой и экономикой. Поэтому напомним лишь самые основные вехи.Тяжба двух соседских «хозяйствующих субъектов» началась ещё в 2014-м году, после известных событий на Украине. Стороны подали встречные иски в Арбитражный институт стокгольмской Торговой палаты, касающиеся некоторых положений действовавшего на тот момент контракта на поставку и транзит газа. Украинская сторона отказывалась выплачивать долг в размере 4,4 млрд. долларов, что и послужило основанием для иска. А «Нафтогаз» требовал пересмотреть условия контракта, в частности, снизить стоимость поставляемого «Газпромом» газа, возместить переплату (которой не было, но в случае изменении цены «задним числом» она как раз образовывалась) и отменить запрет на перепродажу газа.Позднее аппетиты украинской стороны выросли, и она подала ещё один иск, в котором содержались такие требования, как, например, компенсация за прокачку «Газпромом» меньшего объема газа, чем предусмотрено контрактом.В ходе завязавшихся юридических баталий постепенно росли требования сторон. В какой-то момент «Газпром» хотел взыскать с «Нафтогаза» целых 37 млрд. долларов, а украинская сторона требовала в ответ 28 млрд.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение не в пользу «Газпрома» — его обязали выплатить 4,63 млрд. долларов за нарушение объемов прокачки газа. Штрафные санкции были наложены и на «Нафтогаз», но они были существенно меньше. В результате этого «частичного взаимозачета» и образовался тот долг в 2,6 млрд. долларов, который сейчас пытаются взыскать с «Газпрома».Наверное, пока рано говорить, что «Газпром» уже точно проиграл свои (наши!) деньги. Как считают эксперты, у российской компании есть возможность оспорить это решение. Но не в Стокгольме, а в судах тех стран, где попытаются арестовать его активы. Кроме того, есть вероятность, что получится оспорить и основное решение, чем нанятые «Газпромом» юристы сейчас и занимаются.Кроме того, наше «национальное достояние» (я бы взял это выражение в двойные кавычки) инициировало разрыв контракта с «Нафтогазом». И это не такой уж безобидный ход: понятно, что процедура займет много времени, понятно, что в итоге можно получить ещё один штраф. Но это, что называется, «риски момента». А вот в перспективе «Нафтогазу» предстоит заключить с «Газпромом» новый контракт, в котором все возможные риски будут (надеемся) учтены. И он, скорее всего, компенсирует «Газпрому» все издержки текущего момента.Но это неточно, как говорят сейчас в интернете…Расторжение контракта, надо отметить, шаг для «Газпрома» вынужденный: после правки действующего контракта шведскими арбитрами его выполнение в полном объеме просто убыточно для российской стороны. Ежегодные потери могут составлять порядка 450 миллионов долларов – вроде и не так уж много, но какого черта?Теперь непосредственно об арестах.В настоящий момент это пока не конфискационная, а обеспечительная мера. То есть активы у «Газпрома» пока не отняли, а просто запретили их продавать. Чтобы всегда были под рукой у приставов на случай принятия решения о конфискации.Ограничения коснулись в том числе и газпромовской доли в компании «Nord Stream 2 AG», формального владельца и оператора трубопровода «Северный поток 2». И это, возможно, наиболее тревожная новость к данном у часу.Нет, пока это не наложит особых ограничений на строительство трубопровода: наложить арест на акции и голосовать на их основании – вещи совершенно разные. Но очевидно и то, что подобные меры могут выбить почву из-под ног у зарубежных акционеров проекта. Да и сам «Газпром» вряд ли так уж рад перспективе оказаться в стороне от проекта, в который вложено так много сил и средств. А перспектива эта, в общем, достаточно реальна.Одним и вариантов решения проблемы, хотя бы промежуточного, является выплата «Газпром» указанной суммы (2,6 млрд. долларов). Это покроет долг, возникший в результате судебного противостояния, снимет вероятность ареста активов и позволит продолжить работу по тому же «Северному потоку 2», например. Но понятно, что такое решение несет серьезные политические риски, и будет ли оно принято, вопрос пока открытый.Вы заметили, наверное, что я совершенно не затрагивал вопрос справедливости решения Стокгольмского арбитража. Да, по этому поводу сломано много копий; да, есть веские основания считать его политически мотивированным и несправедливым.Но в том-то и дело, что обсуждать это бессмысленно. Такая уж у нас политическая и юридическая данность, в такой обстановке нам жить и работать.А вот что стоило бы обсудить, так это наше тупое следование «нормам международного права», специально написанным хозяевами мира для таких политических лузеров, как мы.Увы, нам не стоит удивляться политическому и юридическому произволу в отношении России, её граждан и компаний, пока в нашей конституции утвержден примат международных договоров и обязательств над собственно российскими законами. Мы никогда не станем по-настоящему суверенными, пока возможна ситуация, при которой два российских олигарха решают спорные вопросы в британском суде.Потому что суд – третья ветвь власти. И это не фигура речи, не художественное преувеличение – это суровая правда жизни. И если судьбы наших граждан решает чужой суд, то и власть у нас, как минимум на треть чужая.А в Думе обсуждают закон об уголовном преследовании за исполнение санкций против России. Наверное, это хороший закон.Но было бы гораздо лучше, если бы они приняли закон об уголовной ответственности за обращение в иностранные суды по делам, хоть как-то касающихся наших граждан или компаний.А до тех пор, увы, не будет у нас ни суверенной экономики, ни суверенного права.И мы вечно будем должны «Нафтогазу». И это тоже не фигура речи… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 293 Источник Похожие новости Они не призраки. 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