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«Газпром» – мечты сбываются: как в Киеве обрадовались возможности контролировать СП-2

19 ноября 2021, 00:30  •  148 • Украина
Перемога! Официальный Киев рассказал, что Еврокомиссия готова проконсультироваться с ним по поводу сертификации «Северного потока-2».


Министр энергетики Украины Герман Галущенко даже не преминул похвастаться, что Незалежную пригласили в «группу риска» стран-членов ЕС, чтобы она разделила со странами, входящими в содружество, риски поставок энергоносителей. Таким образом, утверждает украинский министр, у Киева появился юридический и политический рычаг влияния на процесс сертификации СП-2. А сама страна признана полноценным партнером стран ЕС на энергорынке.

Думаю, восторг киевского министра неспроста: укроправительство давно спит и видит, как бы поскорее запретить «Северный поток-2» и вернуть газовый трансфер в ГТС Украины. Это, в свою очередь, гарантирует «небратьям» халявный газ, плату за прокачку и инструмент для политических манипуляций в отношении РФ – все как раньше.

Однако Германии, вложившей миллиарды евро в строительство газопровода, такое положение невыгодно – и это то, чего никак не хотят понять в Киеве. Именно для снижения зависимости поставок газа от государств-посредников Берлин и взялся за строительство СП-2 вместе с русскими. Так что вряд ли Украине дадут на что-то влиять на самом деле.

Скорее, что бы там дитя ни говорило – лишь бы не мешало взрослым дядям и тётям. Потому что энергетическая безопасность объединенной Европы состоит не в поддержании источника наполнения украинской казны, а ровно наоборот – чтобы убрать Украину с пути газа из России в Европу.

А вы как думаете, на самом деле консультации ЕК с Киевом означает контроль над российским газом и этап интеграции Незалежной в ЕС?

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