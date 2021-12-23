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Газовый манёвр США раскрыл ЕС глаза на истинное лицо американцев - политолог

23 декабря 2021, 20:00  •  53 • Политика
Три танкера с СПГ пошли в Европу вместо Азии из-за роста цен на газ. "Поведение американских партнёров - это катастрофа для европейцев. Неприятное осознание, что у них с США никакое не партнёрство", - отметил политолог Алексей Мартынов.
Направлявшиеся в Азию танкеры США со сжиженным природным газом (СПГ) сменили курс в сторону Европы на фоне беспрецедентного роста цен на газ, сообщила газета Financial Times. Ситуацию прокомментировал директор Международного института новейших государств политолог Алексей Мартынов.
По его мнению, американцы сейчас ведут себя как настоящие пираты, а их методы ведения бизнеса не очень-то соотносятся с принципами рыночной торговли и выполнением контрактных обязательств. По сути, США руководствуются логикой: если цена покрывает штрафные санкции, то лучше направлять суда туда, где больше денег наживёшь.
Дикий капитализм такой, людоедский, я бы сказал,
- отметил политолог.
Он добавил, что подобное поведение не пройдёт для американцев бесследно. Эксперт считает, что своими действиями США скомпрометировали себя в глазах ЕС и в ближайшем будущем это отразится на их отношениях.
Мне кажется, такое поведение американских партнёров - это катастрофа для европейцев. Неприятное осознание, что у них с США никакое не партнёрство, а циничное юзанье без контрацептивов со всеми последствиями,
- сказал Алексей Мартынов в интервью "Ридус".
При этом эксперт выразил уверенность, что Азия сумеет восполнить потери, вызванные разворотом американских танкеров с СПГ. В этом поможет Россия, которая уже поставляет туда свой газ.

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