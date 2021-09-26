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Газовый кризис вызвал негодование читателей Daily Express: "Русские могут обрушить нас"

26 сентября 2021, 19:00  •  58 • В мире
Комментаторы не согласились с позицией, высказываемой в СМИ, что к газовому кризису привели действия России.
Позиция журналиста Джейкоба Пола газеты Daily Express о том, что русские якобы виновны в газовом дефиците, не нашла поддержки у иностранцев. Жители ЕС и читатели британского издания выразили несогласие с этой точкой зрения, указывая, что в кризисе виновата политика ЕС.
В частности, пользователь под ником Username Mk2 подчёркивает: поставки газа, что ранее признали в Германии, идут из России в соответствии с контрактом.
Другой утверждает, что Европа своими распрями из-за "Северного потока - 2" выстрелила сама себе в ногу.
Кроме того, читатели Daily Express не согласны с тем, что нехватка газа обусловлена Brexit. Всё это мишура, за которой прячутся реальные проблемы, убеждены пользователи.
"Значит, Россия и ЕС поругались из-за "Северного потока - 2", а виноват Brexit? Разумеется, как и прочие ляпсусы ЕС", - выразил недовольство Bandersnatch.
Кроме того, обсуждающие раскритиковали политику премьер-министра Великобритании Джонсона, который убедил население в том, что скоро все проблемы разрешатся, и мировая экономика "встанет на ноги".
"Борису совершенно нечем похвастаться. Из-за нашего крохоборства и тщеславия русские могут обрушить нашу промышленность за неделю", - заметил Howlr.
Ранее депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать действия "Газпрома", которые, по их словам, привели к рекордному росту цен на газ в ЕС.

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