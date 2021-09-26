Газовый кризис вызвал негодование читателей Daily Express: "Русские могут обрушить нас"

Комментаторы не согласились с позицией, высказываемой в СМИ, что к газовому кризису привели действия России.

Позиция журналиста Джейкоба Пола газеты Daily Express о том, что русские якобы виновны в газовом дефиците, не нашла поддержки у иностранцев. Жители ЕС и читатели британского издания выразили несогласие с этой точкой зрения, указывая, что в кризисе виновата политика ЕС.

В частности, пользователь под ником Username Mk2 подчёркивает: поставки газа, что ранее признали в Германии, идут из России в соответствии с контрактом.

Другой утверждает, что Европа своими распрями из-за "Северного потока - 2" выстрелила сама себе в ногу.

Кроме того, читатели Daily Express не согласны с тем, что нехватка газа обусловлена Brexit. Всё это мишура, за которой прячутся реальные проблемы, убеждены пользователи.

"Значит, Россия и ЕС поругались из-за "Северного потока - 2", а виноват Brexit? Разумеется, как и прочие ляпсусы ЕС", - выразил недовольство Bandersnatch.

Кроме того, обсуждающие раскритиковали политику премьер-министра Великобритании Джонсона, который убедил население в том, что скоро все проблемы разрешатся, и мировая экономика "встанет на ноги".

"Борису совершенно нечем похвастаться. Из-за нашего крохоборства и тщеславия русские могут обрушить нашу промышленность за неделю", - заметил Howlr.

Ранее депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать действия "Газпрома", которые, по их словам, привели к рекордному росту цен на газ в ЕС.