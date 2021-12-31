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Газовый год: Европа завершила 2021-й с ценой ниже $800 за 1 тыс. куб. м
31 декабря 2021, 23:25 • 133 • Политика
Цена газа в Европе за год выросла в 3,4 раза в долларовом эквиваленте и в 3,7 раза в евро за МВт·ч.
По итогам биржевых торгов в последний день 2021 года цена на газ в Европе упала ниже $800 за тысячу кубометров. Такая цена зафиксирована лондонской биржей ICE. На подобную цену европейцы могли рассчитывать лишь в начале ноября. А в течение года стоимость топлива "взрывалась" - рост отмечен почти в 3,4 раза.
Для сравения, в январе 2021 года торги открылись с ценой $230 за тысячу кубометров газа. Расти цены начали по мере развития глобального энергетического кризиса.
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