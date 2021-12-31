Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Ин...
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
Оставленный "ради Украины" в Средиземноморье авианосец объяснили русск...
Главная / Политика

Газовый год: Европа завершила 2021-й с ценой ниже $800 за 1 тыс. куб. м

31 декабря 2021, 23:25  •  133 • Политика
Цена газа в Европе за год выросла в 3,4 раза в долларовом эквиваленте и в 3,7 раза в евро за МВт·ч.
По итогам биржевых торгов в последний день 2021 года цена на газ в Европе упала ниже $800 за тысячу кубометров. Такая цена зафиксирована лондонской биржей ICE. На подобную цену европейцы могли рассчитывать лишь в начале ноября. А в течение года стоимость топлива "взрывалась" - рост отмечен почти в 3,4 раза.
Для сравения, в январе 2021 года торги открылись с ценой $230 за тысячу кубометров газа. Расти цены начали по мере развития глобального энергетического кризиса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



133
Источник
Похожие новости
31 декабря 2021, 19:55
На Украине депутат скрыл 41 квартиру. Оправдание достойно "Оскара"
31 декабря 2021, 19:55
Новогоднее обращение Путина в этом году оказалось рекордным
31 декабря 2021, 19:55
"Ощутили все": Как Европа сама вырыла себе яму в энергетике
31 декабря 2021, 21:40
Что ждёт Украину? Генерал Могилёв представил ужасное будущее страны
31 декабря 2021, 21:40
Или мир с Россией, или раскол. Atlantico дают Европе последний шанс
31 декабря 2021, 23:25
Байден расстроил Зеленского после разговора с Путиным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 декабря 2021, 20:50
Путин лишил британку дара речи: В Китае оценили ответ президента России на провокацию
26 декабря 2021, 12:45
Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"
28 декабря 2021, 17:50
Политолог подтвердил скандальные подозрения о Зеленском: "Соответствует действительности"
26 декабря 2021, 05:10
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
25 декабря 2021, 08:10
Цены на газ: производство умрёт, население разорится
28 декабря 2021, 04:25
"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться
25 декабря 2021, 00:35
На Украине начали прозревать? В Киеве обвинили США в циничном и подлом обмане
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.