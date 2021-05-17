Газовый бойкот Санду выйдет боком? "Газпром" обратился в суд

"Газпром" обратился в суд с иском к Молдавии из-за неоплаченного долга. Газовый бойкот президента республики Майи Санду может выйти стране боком.

Газовый гигант подал иск к "Молдовагазу" из-за задолженности за поставленный в 2018 году газ, говорится в квартальном отчёте компании. Сумма долга оценивается в 370,5 млн долларов. Иск в Международный коммерческий арбитражный суд был подан ещё в феврале, однако известно о нём стало только теперь.

Дата судебного разбирательства не назначена,

- говорится в документе "Газпрома".

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду, которая возглавила страну с декабря прошлого года, отказалась выплачивать газовые долги Приднестровской молдавской республики перед Россией. Она назвала "нечестными и несправедливыми" требования к Кишинёву расплатиться по счетам.

Санду является ярко выраженным прозападным кандидатом, который выступает за ослабление сотрудничества с Москвой и усиление - с Евросоюзом. Едва оказавшись у власти, она призвала вывести русских миротворцев из Приднестровья.