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Газовый бойкот Санду выйдет боком? "Газпром" обратился в суд

17 мая 2021, 18:40  •  149 • Политика
"Газпром" обратился в суд с иском к Молдавии из-за неоплаченного долга. Газовый бойкот президента республики Майи Санду может выйти стране боком.
Газовый гигант подал иск к "Молдовагазу" из-за задолженности за поставленный в 2018 году газ, говорится в квартальном отчёте компании. Сумма долга оценивается в 370,5 млн долларов. Иск в Международный коммерческий арбитражный суд был подан ещё в феврале, однако известно о нём стало только теперь.
Дата судебного разбирательства не назначена,
- говорится в документе "Газпрома".
Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду, которая возглавила страну с декабря прошлого года, отказалась выплачивать газовые долги Приднестровской молдавской республики перед Россией. Она назвала "нечестными и несправедливыми" требования к Кишинёву расплатиться по счетам.
Санду является ярко выраженным прозападным кандидатом, который выступает за ослабление сотрудничества с Москвой и усиление - с Евросоюзом. Едва оказавшись у власти, она призвала вывести русских миротворцев из Приднестровья.

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