Газовые волны: к чему может привести энергокризис в Молдавии

В Молдавии люди начали выходить на митинги из-за повышения тарифов на газ на 38%. Кишинев уже во второй раз за несколько месяцев ввел режим ЧП, потому что «Молдовагаз» не мог рассчитаться с «Газпромом» . Как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, для урегулирования кризиса республике требуется наладить политические отношения с Россией, чтобы получить еще более льготные условия поставок топлива. Закупать его у других стран почти невозможно из-за дефицита газа в Европе. Кроме того, другие поставщики не могут предложить такие же выгодные цены .

Вечные займы

В октябре «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет начиная с 1 ноября. В российской компании отметили, что документ был подписан на выгодных для молдавской стороны условиях, но при гарантии своевременных стопроцентных платежей . До 20-го числа каждого месяца Кишинев должен оплачивать стоимость газа, полученного в предыдущем месяце, а также половину объема, поставленного в текущем.

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Однако проблемы не заставили долго ждать. В октябре в стране ввели ЧП, а в ноябре республике понадобилась отсрочка по выплатам. Ситуация повторилась в январе, когда «Молдовагаз» не смог рассчитаться из-за роста закупочной цены на газ с $450 до $646 за 1 тыс. куб. м. Такой резкий скачок стоимости произошел из-за роста котировок на европейских газовых биржах. После уведомления «Газпрома» о возможной приостановке подачи газа из-за невыполнения финансовых обязательств Кишиневом парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней. Материальную помощь в этой критической ситуации «Молдовагазу» оказало правительство.

Параллельно с этим Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило тариф на газ для населения на 38% — с $0,6 до $0,8 за кубометр с учетом НДС. Услуги централизованного отопления в Кишиневе подорожали с $94 до $121 за 1 Гкал без учета налога . Цена бензина марки A-95 достигла $1,2, а стоимость дизтоплива — $1,1. Однако правительство пообещало увеличить объемы компенсационных мер, поэтому для потребителей тарифы на первые 150 куб. м газа останутся неизменными, для бизнеса — на 500.

Повышение тарифов вызвало недовольство у населения. 29 января митинги прошли в Кишиневе, где проживает почти половина населения страны, а 30 января — в Гагаузской автономии Молдавии . На них собрались сотни человек. Участники обвинили проевропейских президента Майю Санду и премьера Наталью Гаврилицу в ухудшении отношений с Россией, которая выступает главным поставщиком газа . Подскочившие цены протестующие назвали неподъемными и призвали власти остановить «энергомор». 31 января мэр столицы Ион Чебан пообещал обратиться в суд и прокуратуру из-за увеличения тарифов, которое он назвал незаконным. Также политик заявил, что «может быть необходимой отставка всего кабинета министров ».

Впрочем, говорить о возможной смене правительства Молдавии пока преждевременно, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

— Повышение цены на газ и электроэнергию оппозиционная Партия социалистов Молдовы назвала социальным геноцидом и выдвинула требование к правительству взять на себя ответственность и компенсировать разницу в тарифах относительно предыдущего уровня для населения. Что правительство и сделало: по крайней мере, было заявлено, что ресурсов для компенсации разницы «Молдовагазу» у кабмина достаточно. Поэтому сейчас общество будет находиться в состоянии ожидания и смотреть, как на деле руководство справится с повышением тарифов , — сказала она «Известиям».

«Известия» запросили «Газпром» и «Молдовагаз». МИД Молдавии порекомендовали обратиться с вопросами в министерство инфраструктуры и регионального развития республики, однако в ведомстве не смогли оперативно ответить.

Постоянные ЧП

Если Молдавия не будет платить «Газпрому» , ее просто отключат, что приведет к остановке энергетической системы, сказал «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков. Это станет коллапсом для страны.

На данный момент правительство вынуждено повышать тарифы для потребителей, чтобы у «Молдовагаза» были деньги на погашение долгов , пояснил он. В текущих условиях проблемы с платежами «Газпрому» и периоды ЧП будут продолжаться, что приведет к росту социальной напряженности. На фоне этого, по его мнению, риск смены правительства всё же есть. Чтобы урегулировать энергокризис, Кишиневу требуется наладить политические отношения с Москвой , тогда условия поставок могут стать выгоднее.

Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

— ЧП было снова введено, чтобы правительство могло быстро перераспределить деньги на платежи за газ. Молдавия может жить постоянно в этом режиме. Либо выстраивать более взаимовыгодные, партнерские социально-экономические отношения с Россией. Это, наверняка, привело бы к созданию более комфортных условий работы со стороны Москвы — например, к снижению расценок на газ и более льготным условиям по оплате. Сейчас же власти республики относятся к РФ отчасти враждебно , — отметил эксперт.

Закупать топливо у других стран Кишинев может только по гораздо более высоким рыночным ценам, подчеркнул Виктор Хайков. Однако сейчас из-за дефицита газа в Европе даже за большие деньги сделать это очень проблематично.

На фоне переговоров с «Газпромом» в конце года правительство Молдавии уже покупало газ и у Польши, и у Нидерландов , напомнила Виктория Федосова. При этом, естественно, стоимость была намного выше той, которую предлагает Россия, даже с учетом общего повышения цен на рынке из-за применения Третьего энергопакета ЕС и перехода на спотовые поставки.

— Возможности диверсификации есть, но это требует времени : для того же СПГ необходима дополнительная инфраструктура, объекты регазификации. Только с 2023 года Молдова намерена подключиться к общей европейской электросети — мы видим, сколько времени требуется даже для такого секторального шага по диверсификации источников энергии. Поэтому на данном этапе продолжится приоритетное сотрудничество с «Газпромом» , — заявила специалист.