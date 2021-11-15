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Газовые споры и обвинения в шантаже: из-за чего ссорились Лукашенко и Путин
15 ноября 2021, 20:05 • 90 • Политика
Президент нередко выражал свое недовольство публично
Не так давно главред "Национальной обороны" Игорь Коротченко взял интервью у Александра Лукашенко. Белорусский лидер заявил, что его точка зрения на происходящие на Западе события в полной мере соответствует мнению Путина. Он объяснил, что оба достаточно похожи – сам Бацька назвал себя "уличным", а президента РФ – "дворовым". И хотя Лукашенко считает Путина своим другом и часто наведывается к тому в Сочи, без ссор между ними не обходится.
"Прекратить жевать жвачку"
По данным СМИ, эту фразу президент России обронил в диалоге с Лукашенко еще в 2002 году, когда пришел в раздражение от действий Минска по интеграционным процессам.
"Нужно прекратить жевать жвачку и определиться, чего мы ходим", – заявил Путин.
Это был единственный раз, когда российский лидер публично выразил недовольство белорусским коллегой – с тех пор его вероятные заявления о Лукашенко остаются непубличными.
Обида на Путина после газовых споров
В 2004 году стороны не смогли договориться о ценах на газ. На совещании с чиновниками Лукашенко заявил, чтобы все собирали несчастные 200 миллионов долларов – "от лекарств, от тех, кто в окопах гнил". Лидер даже заявил, что после выплаты Россия наконец-то прекратит некие манипуляции и шантаж. А пять лет спустя вспомнил об этих событиях, указав, что обсуждал тему с Путиным на повышенных тонах, после чего "бросил трубку".
"И ночью был перекрыт природный газ", – рассказывал Лукашенко.
"Психологическая несовместимость" президентов
В 2009 году Лукашенко назвал свою "психологическую несовместимость" с Путиным одной из причин, по которой невозможна интеграция двух стран. А позднее и вовсе обвинил во всех бедах Россию, заявив, что не собирается вникать в детали.
"Не Лукашенко в этом вина", – выпалил он тогда.
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