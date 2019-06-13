Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Европе поддерживают новое правительство Молдовы, но Плахотнюк не сдаётся
Русский доброволец в Донбассе об укронацистах: настоящие животные (Руслан Осташк...
"Не о политике - о войне". В день, когда Донбасс вспоминал своих погиб...
В Кремле оценили заявление Трампа о планах встретиться с Путиным
Главная / В мире

Газовые ограничения: Трамп не исключил введения санкций против участников проекта «Северный поток — 2»

13 июня 2019, 03:24  •  2 • В мире
Вашингтон изучает возможность введения санкций против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2». Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он призвал европейские страны покупать СПГ у Соединённых Штатов, а также раскритиковал Германию за её инвестиции в российский проект, который, по словам главы Белого дома, якобы ставит Берлин в зависимость от Москвы. Между тем в ФРГ неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект, и решительно отвергали экстерриториальные санкции США.
 
Reuters © Kevin Lamarque
 

Белый дом изучает возможность введения односторонних санкций в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой. Ограничительные меры могут наложить в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

В то же время американский лидер признал, что те, кто участвует в реализации энергетического проекта, «имеют право делать то, что они хотят».

Вместе с тем Трамп в очередной раз обрушился с критикой на Германию за сотрудничество с российской стороной в работе над строительством газопровода. По его словам, «Северный поток — 2» поставит Берлин в зависимость от Москвы.

«Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды от Германии», — заявил Трамп.

Отметим, что глава Белого дома практически полностью процитировал самого себя. Почти год назад перед началом рабочего завтрака в Брюсселе с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом он использовал аналогичные формулировки. Тогда президент США указывал, что Германия находится в полной зависимости от России в энергетической сфере, и называл неприемлемым тот факт, что Берлин тратит «миллиарды долларов» на участие в проекте «Северный поток — 2», но при этом не готов увеличить оборонные расходы для поддержания боеспособности Североатлантического альянса.

«Это крайне прискорбно, что Германия заключает крупную нефтегазовую сделку (проект «Северный поток — 2». — RT) с Россией. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключают соглашение с Россией на строительство газопровода. Они строят газопровод, который пополнит казну России на миллиарды долларов. Я считаю, что это совершенно неприемлемо. Плюс бывший канцлер Германии (Герхард Шрёдер. — RT) работает на российскую газовую компанию», — говорил Трамп 11 июня 2018 года.

При этом в самой Германии неоднократно указывали, что «Северный поток — 2» — это исключительно коммерческий проект. Кроме того, в Берлине резко осуждают угрозы Вашингтона применить санкции в отношении участников строительства газопровода. 

«Мы приняли к сведению эти заявления, не комментируем их. Мы принципиально отвергаем экстерриториальные санкции», — отметили в Минэкономики Германии в ответ на более ранние заявления министра энергетики США Рика Перри о возможности введения ограничительных мер.

«Северный поток — 2» — это две нити газопровода, которые пройдут от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Их совокупная мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. По состоянию на 4 июня уложен 1391 км газопровода — около 57% от его общей протяжённости.

В ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 президент РФ Владимир Путин указывал, что энергетический проект реализуется в интересах европейских потребителей, но те, кто «привык к исключительности и вседозволенности», пытаются его «торпедировать». На этом фоне премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что Братислава готовится стать частью проекта газопровода после его запуска.

  • Архивное фото. Укладка труб для газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море
  • © nord-stream2.com

Газовые отношения

Помимо критики в адрес трансбалтийского газопровода Дональд Трамп в очередной раз призвал Европу присмотреться к американскому сжиженному природному газу (СПГ).

«У нас есть что-то гораздо лучше — СПГ. И многие европейские страны, включая вашу (Польшу. — RT), хотят его приобретать. Он в огромных объёмах продаётся во всем мире, в том числе в Европе. Думаю, так и должно быть», — сказал глава Белого дома в ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

При этом по итогам встречи глав государств был подписан дополнительный контракт о поставке СПГ между польской государственной энергетической компанией PGNiG и американской Venture Global LNG. Согласно документу, объём поставок голубого топлива из-за океана увеличится на 1,5 млн т в год — с 1 млн до 2,5 млн т.

«Польша и США заключили крепкий стратегический союз и дружбу, которую усиливает совместная вовлечённость в энергетическую безопасность и понимание, что реальная энергетическая безопасность достигается благодаря энергетическому разнообразию», — заявил министр энергетики США Рик Перри.

Напомним, осенью 2018 года в Варшаве заявили, что не планируют продлевать контракт с российским «Газпромом», который истекает в 2022 году. По этому договору польская сторона могла закупать около 10 млрд кубометров газа, поступающего по магистрали Ямал — Европа, проходящей через белорусскую территорию.

На этом фоне Польша заключила ряд долгосрочных договоров о поставках сжиженного природного газа с американскими Cheniere Marketing International, Port Arthur LNG и Venture Global LNG. Как позднее заявляла посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер, «Польша станет центром реэкспорта» американского СПГ в Восточной Европе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



2
Источник
Похожие новости
12 июня 2019, 21:09
"Не о политике - о войне". В день, когда Донбасс вспоминал своих погибших, ВСУ начали новую операцию
12 июня 2019, 21:09
Безработица, роботы, «жёлтые жилеты»: МОТ озаботилась проблемами трудящихся
12 июня 2019, 11:24
День, когда чуть не началась третья мировая война
13 июня 2019, 00:09
«Не намерены сдавать позиции»: почему в Пентагоне считают необходимым продолжать поставки оружия на Ближний Восток
13 июня 2019, 03:24
Цена «развода»: сможет ли следующий премьер Великобритании решить вопрос о брексите в пользу страны
12 июня 2019, 14:39
"На московских прилавках шпроты рязанского производства": Посол Латвии рассказал, что на самом деле экспортирует его страна
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 июня 2019, 00:24
Трамп ждёт скорой встречи с Путиным. В Кремле об этом ничего не знают
13 июня 2019, 00:24
Привет, Зеля! Наступление ВСУ - сигнал Зеленскому, не контролирующему свою армию - во...
13 июня 2019, 00:24
В Кремле оценили заявление Трампа о планах встретиться с Путиным
13 июня 2019, 00:24
"У нас есть для вас кое-что получше": Трамп пытается выбить "Северный ...
13 июня 2019, 00:24
Русский доброволец в Донбассе об укронацистах: настоящие животные (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2019, 09:09
Израиль почти лишился "Железного купола"? Сирийским РЭБ хватило времени считать коды "свой-чужой" - источник
08 июня 2019, 03:24
"Встреча ради встречи бессмысленна": В Донбассе поставили условие Зеленскому
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы стоять до победы
07 июня 2019, 01:24
"Гнилой гриб " пророс на версии о крушении MH17: Разоблачения авиакатастрофы ушли на второй круг
07 июня 2019, 11:09
Gardian опубликовало рисунок советского солдата, который расколол на два лагеря западный мир
06 июня 2019, 05:54
"На Украине американцев будут рвать, как в Ираке": Эксперт - о месте возможного конфликта между Россией и США
07 июня 2019, 04:39
В Чёрном море будут большие проблемы: Как США просмотрели угрозу со стороны Ту-22М3М
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.