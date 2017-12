Газовая гангрена Украины • 372 • Аналитика



С тех пор, как умер Карл Маркс, классический капитализм и законы рыночной экономики "слегка" изменились. Сегодня прибавочную стоимость часто определяют в плохо измеряемой политической выгоде.



До первого майданного переворота, с газом у Украины все было хорошо. Часто и густо она просто не платила за него даже те копейки, которые газ тогда для "братского народа" стоил. В 2005 году, еще не успевшие покинуть свои посты кучмовские чиновники, успели подписать 10-летний контракт на поставку Украине газа по фиксированной цене 50 долларов за тысячу кубометров. Причем можно было покупать 50-60 млрд кубометров ежегодно. На одной перепродаже излишков в ЕС страна могла заработать десятки миллиардов долларов.





Вместо этого Ющенко потребовал (совместно с Юлией Тимошенко) за три года перейти на рыночную европейскую систему ценообразования. После ряда "боестолкновений" с отключением ЕС от газа решением районного суда (!) города Киев, в январе 2009 года премьер Тимошенко заключила исключительно выгодный лично для неё контракт. Готовясь стать президентом, она добилась от России двукратного снижения цены на 2009 год (и 20-процентной скидки на 2010-й), предоплаты за транзит газа вплоть до 2-го квартала 2010 года. И (бонус в карму) молчаливого согласия на абсолютно незаконный отбор газа у Фирташа. С тем, чтобы отложить обращение в европейский суд и возврата денег (или газа) уже после выборов президента в 2010 году (Россия договр выполнила, деньги возвращали уже при Януковиче).



К сожалению, никакие газовые и финансовые подарки лично Юлии Тимошенко не обеспечили ей победу на выборах. Вопреки её договоренностям с Кремлем, народ Украины выбрал на свою голову Януковича. Со всеми вытекающими. Новый договор со всеми дополнениями (включая "Харьковские соглашения") носили совершенно нерыночные принципы из-за компенсации тех самых миллиардов, которые получила Юля для своей предвыборной компании 2009-2010 года.



Сегодня бессмысленно вспоминать, что если бы не майданы, Украина вплоть до 2016 года получала газ по 50 долларов - политика оказалась превыше прибыли. И именно политиканство заставило Киев ввести санкции против России, начать закупки российского же газа реверсом в ЕС, дополнительно к каждой тысяче кубометров доплачивая за подключение к еврогазовой системе и дополнительному транзиту 40-50 долларов. Без малого на 20-25% повышая для себя себестоимость закупаемого газа.



Беда (для киевского режима) в том, что нерыночные условия заключения договоров, дополнений к ним и все последующие иски в суды ЕС, равно как и односторонние решения Киева по одностороннему же повышению цен на транзит газа из России в ЕС, предопределяют итоговый проигрыш любого иска в судах Евросоюза.



Проигрыш просто в силу того, что внутри ЕС суды вынуждены руководствоваться рыночно ориентированными законами - иначе ЕС давно бы развалился. И ради Порошенко, в Берлине, Париже et cetera и без того не слишком популярного, никто ломать судебную систему не будет.



Первый крупный проигрыш - решение Стокгольмского арбитража. Ожидаемо сняв все внерыночные наслоения, суд вынес справедливое решение - Киев обязан закупать ежегодно в России 5 миллиардов кубометров газа по принципу "бери или плати". Такой же принцип, кстати, между Литвой и Норвегией - Литва вынуждена оплачивать даже не закупаемый в Норвегии СПГ-газ. Кроме того, цена на газ определяется по ценам на газовом хабе NCG в Германии, а за уже поставленный, но неоплаченный газ, Киев должен будет выплатить Москве $2 миллиарда с небольшим. Плюс по 600 тысяч долларов за каждые просроченные после 22 декабря сутки. 4,2 миллиона сверху уже "накапало".



Учитывая, что у НАК "Нафтогаз" годовая прибыль минимум вдвое ниже взыскиваемой суммы, Киев продолжает тянуть резину, надеясь на то, что европейский суд вынесет выгодный "Нафтогазу" вердикт по делу о транзите газа. Итоги сирийской кампании: Россия к войне готова



По транзиту у нас атакующая позиция, нам должны заплатить живые деньги. Мы требуем от $6,5 до $16 млрд, и мы рассчитываем, что в этом диапазоне наши требования будут выполнены

- заявил представитель "Нафтогаза".



К сожалению, эта "атакующая позиция" исполнена через одно, всем известное, место. Киев в одностороннем порядке пересмотрел цены на транзит газа по своей территории, задрав её выше любых, существующих в ЕС. При том, что в ЕС вообще нет практики в одностороннем порядке пересматривать цены контрактов, есть еще одна печальная для Киева истина. Подобное повышение цены полностью ляжет на потребителей в ЕС, так как налицо "форс-мажор" (односторонне решение). Прими суд сторону Киева, в ЕС повысится стоимость закупаемого топлива. "А оно им надо?".



В результате, затягивание выплат приведет к тому, что суммы будут возрастать и платить придется много больше. К тому же, приближается окончательное, не подлежащее оспариванию, решение Высокого суда Лондона о выплате киевских долгов по еврооблигациям, обеспечивающим выданный в декабре 2013 года кредит в 3 миллиарда долларов. Там положение и вовсе безнадежное - сделка через Ирландскую биржу неоспорима, платить придется вместе с пенёй, штрафами и судебными издержками - до 4 миллиардов долларов набежит.



Если добавить к этому тот факт, что недавно по иску Словакии был арестован газ, поступающий реэкспортом на Украину, положение и вовсе аховое. Ведь это уже не российские претензии, Киев задолжал итальянской компании IUGas. Все эти иски и суды (плюс аварии на европейских газопроводах, коих было три за последнее время, включая взрыв в Австрии, аварию на британском газопроводе и на норвежской морской платформе), лучше любых других политических причин убеждают европейских партнеров "Газпрома" возможно быстрее реализовать не только "Северный поток - 2", но и все остальные, обходящие Украину, проекты.



В Евросоюзе живут и работают прагматики. Политики лишь реализуют свои рычаги ради возможно большей прибыли как раз этих прагматиков. ЕС - это не американский "Proekt UKRAINA", где политика подменена политиканством, а прагматизм капиталиста - безудержной коррупцией олигарха-чиновника. Европрагматики подстраховались и понастроили по всему Евросоюзу СПГ-терминалов - и уже принимают на них как российский, так и катарский, и даже американский (самый дорогой) сжиженный газ. Да, он дороже трубопроводного российского, но это страховка. Пока не запустят прямых газопроводов, без ненормальных посредников. Американцы продолжают войну в Сирии



Кстати, именно этого и боятся в США точно такие же прагматики, как и в Евросоюзе. США далеко, себестоимость товаров и сырья собственного производства у них всегда будет выше, чем у России, Китая и выстраиваемого этими странами союза. Если не поломать всё на корню, если "Proekt UKRAINA" рухнет (а он уже рушится), ЕС будет выгодно иметь дело именно с Россией и Китаем. А сухопутный путь от Пекина до Лиссабона, в том числе и по руинам Украины (или даже в обход оной), превращает США в очень милитаризованное, но очень далекое "островное" государство. 10 или 11 авианосных флотов которого никого не пугают, потому что между ЕС, Россией и Китаем, равно как и через Евразию вообще, никаких маршрутов этим эскадрам не проложить никогда. И кому тогда нужны США, если практически все платежеспособные потребители и более 70 процентов природных ресурсов находятся именно здесь?



И кому тогда нужны США, если практически все платежеспособные потребители и более 70 процентов природных ресурсов находятся именно здесь?Вот в этом и кроется истинная причина небывалого давления США на Россию, на Евросоюз, и собственно исполнителей "Proekt UKRAINA". Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)

