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Газовая дипломатия: почему в ЕС вновь обвинили Москву в использовании энергетики как политического инструмента

20 декабря 2021, 23:40  •  35 • В мире
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия задействует свои энергоресурсы в качестве инструмента политического влияния. По его словам, хотя РФ и выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие считают её действия в энергетической сфере средством оказания давления на ЕС. Ранее Москва неоднократно отвергала такого рода обвинения. По мнению экспертов, выступая с подобными тезисами, глава европейской дипломатии «игнорирует здравый смысл». Аналитики подчёркивают, что Боррель транслирует безосновательные и голословные обвинения в адрес РФ, а также преуменьшает значение «Северного потока — 2», который может вывести Европу из энергокризиса.
 
Флаги ЕС / строительство газопровода «Северный поток — 2» Reuters
 

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель написал в своём блоге, что Москва задействует свои энергоресурсы в качестве политического инструмента, как это якобы произошло в Молдавии.

«Россия использует энергетику в качестве инструмента политического влияния (например, в Молдавии). И хотя она, строго говоря, выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие считают отказ России нарастить объёмы экспорта (голубого топлива. — RT) в Европу или пополнить хранилища «Газпрома» средством оказания давления на ЕС, в частности с целью обеспечения лицензирования «Северного потока — 2», — утверждает Боррель.

Он также заметил, что Еврокомиссия не считает этот газопровод приоритетным проектом. По его словам, «Северный поток — 2» «остаётся предметом обсуждений» и «в любом случае должен будет соответствовать требованиям европейского законодательства».

Ранее Россия в ответ на подобные обвинения об использовании энергетики как политического инструмента неоднократно подчёркивала, что не задействует энергоресурсы для шантажа. В частности, об этом заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, Москва использует газ «для обоюдовыгодного сотрудничества», и в ЕС это «прекрасно знают».

Россия отвергала обвинения и относительно давления на Молдавию из-за газа. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, некоторые западные коллеги, включая «заметно активизировавшегося» Борреля, комментируя договорённости «Газпрома» и «Молдовагаза», по какой-то причине посчитали «возможным и уместным» уличать Москву в оказании политического давления на Кишинёв.

«Это не так, это продолжение попыток с негодными средствами интерпретировать происходящее», — заявил министр.

Лавров также отметил, что когда экономические субъекты хозяйствования, а в конкретном случае «Газпром» и «Молдовагаз», приходят к каким-либо договорённостям, значит, их устраивают условия, лежащие в основе таких соглашений.

Напомним, в конце октября был продлён на пять лет договор о поставках газа между «Газпромом» и Кишинёвом. Согласно пресс-релизу компании, контракт пролонгирован «на взаимовыгодных условиях». По информации Министерства инфраструктуры Молдавии, во время переговоров стороны утвердили формулу расчёта цены на газ и порядок аудита долга «Молдовагаза».

  • Символика «Газпрома»
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Правительство Молдавии обратилось к «Газпрому» с просьбой не прекращать поставки газа... «Газпром» в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, с какой сложной ситуацией могут столкнуться граждане Молдавии, согласился с этой просьбой», — заявил представитель компании Сергей Куприянов.

«Игнорирует здравый смысл»

Как отметил в разговоре с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, новое обвинение Жозепа Борреля в адрес России, свидетельствует о том, что Брюссель всеми силами пытается выставить РФ виновной в энергетическом кризисе в Европе.

«И делается это достаточно лицемерно, глава евродипломатии навешивает на Москву обвинение, но потом говорит, что российская сторона не нарушала своих обязательств по поставкам газа. Москва действительно действует в рамках договорённостей, но ЕС обвиняет её по факту в том, что она суверенное государство и действует исходя из своих национальных интересов», — заявил эксперт.

Кроме того, проявлением лицемерия является и отсылка Борреля к ситуации вокруг Молдавии, полагает Данюк.

«Россия повела себя благородно, согласившись продолжить поставки газа в республику, несмотря на то что Кишинёв не вернул долг Москве, проявив себя как неблагонадёжный и просто действительно непорядочный партнёр. Конечно, логику Борреля понять крайне сложно: нарушает договорённости Молдавия, РФ предоставляет ей льготные условия на газ, а виновата опять Россия. Глава дипломатии называет тут белое чёрным, а чёрное — белым», — считает аналитик.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, выступая с подобными тезисами, глава европейской дипломатии «игнорирует здравый смысл».

«Заявление Борреля ретранслирует безосновательные и голословные обвинения в адрес России, изложенные в западных СМИ. Если бы верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности искал правду, он бы не выступал с такой позицией», — заявил эксперт в беседе с RT.

Кроме того, Боррель фактически преуменьшает значение «Северного потока — 2», называя его неприоритетным для Еврокомиссии, хотя на фоне энергетического кризиса очевидно, что именно этот газопровод может спасти положение, считает Оленченко.

«Никакие заявления Борреля не в состоянии помешать реализации проекта. Россия поставляет газ хорошего качества и по выгодной цене, РФ является надёжным поставщиком, и об этом знают в Европе», — констатировал аналитик.

  • Еврокомиссия
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

По словам Данюка, характеристика Борреля «Северного потока — 2» как неприоритетного проекта для Еврокомиссии выглядит достаточно странно в условиях текущего энергетического кризиса в Европе.

«Такое ощущение, что Боррель и брюссельская бюрократия живут в параллельном мире. Может быть, для ЕК это и не приоритет, однако для европейского населения запуск трубопровода значил бы существенное снижение цен на электроэнергию и отопление, а также нормализацию ситуации на рынке голубого топлива. Но Брюссель упорно игнорирует тот факт, что проект выгоден в первую очередь Европе», — заявил эксперт.

Без гарантий

Стоит отметить, в контексте очередных обвинений в адрес России на фоне энергетических проблем в Европе Жозеп Боррель в своём блоге также затронул вопрос безопасности.

«Ни одна страна не может повысить собственную безопасность, не принимая во внимание безопасность ЕС в целом. Это должно быть основным принципом, направленным на укрепление Евросоюза и противодействие попыткам расколоть нас», — сообщил он.

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Глава евродипломатии также отметил, что ЕС должен принимать участие в любых обсуждениях, касающихся европейской архитектуры безопасности, в том числе инициированных Москвой.

«В эту пятницу Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров о гарантиях безопасности между Россией и США, а также европейскими членами НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью подобных дискуссий», — заявил Боррель.

Напомним, 17 декабря Москва направила Вашингтону проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности. В первом документе речь идёт, в частности, об обязательстве Соединённых Штатов предотвратить расширение Североатлантического альянса в восточном направлении, отказаться от включения в блок государств, ранее являющихся частью СССР, от создания на их территории баз, а также развития двустороннего военного сотрудничества с ними.

В соглашении с НАТО говорится об обязательствах стран — членов альянса, которые исключают дальнейшее расширение блока, в том числе присоединение к нему Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

По мнению Никиты Данюка, заявление Борреля о желании ЕС подключиться к дискуссии с Россией, говорит об осознании Брюсселем того, что «ни о какой европейской безопасности без РФ говорить не приходится».

  • Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель
  • Reuters
  • © Kenzo Tribouillard/Pool

«Однако Евросоюз не может дать никаких гарантий со своей стороны, поскольку он не является полноценным субъектом в военно-политическом плане, всем этим занимается НАТО. У альянса совершенно другое начальство, часто далёкое от евробюрократов и руководствующееся совершенно другими принципами», — сказал эксперт.

Впрочем, как спрогнозировал Данюк, несмотря на готовность Брюсселя поучаствовать в диалоге о безопасности с РФ, выпады в сторону Москвы продолжат звучать, в том числе и из-за энергетического кризиса в Европе.

«Это классический перевод стрелок, пусть и в дипломатическом ключе, который используется, чтобы замаскировать свои провалы и несостоятельную политику, включая неэффективные меры в энергетической сфере», — заключил аналитик.

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