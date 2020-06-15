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Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ

15 июня 2020, 10:00  •  342 • Аналитика
© Фото : Polskie LNG S.A.
Вокруг меморандума о закупках американского СПГ, одобренного украинским правительством в конце мая, — громкий скандал. Против сделки выступил даже "Нафтогаз Украины". Как выяснилось, компанию, с которой подписали соглашение, в США признали налоговым должником, а один из ее учредителей отбывал срок за мошенничество.

"Необычайная победа"

В соответствии с документом Киев взял на себя обязательство приобретать около 5,5 миллиарда кубометров СПГ в год в течение двадцати лет. Газ будет поступать на польский СПГ-терминал Свинойусцье, а оттуда прокачиваться на Украину.
Эта сделка — результат активных усилий Польши и США по обеспечению "энергетической независимости" Киева от России.
Летом прошлого года Владимир Зеленский встречался с госсекретарем Майком Пенсом. "В первую очередь мне хочется обсудить вопрос энергонезависимости Украины и нашего возможного сотрудничества в области энергетики и экономики", — отметил Пенс перед переговорами.
Результат полностью оправдал его ожидания: 31 августа Украина, США и Польша заключили в Варшаве соглашение "О сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа", предусматривающее наращивание экспорта американского СПГ в Восточную Европу.
Министр энергетики США Рик Перри назвал это "необычайной победой". "Благодаря США Польша ослабит зависимость от российского газа и станет региональным центром экспорта СПГ, — подчеркнул он. — Это поможет другому нашему союзнику — Украине — предотвратить угрозу сокращения поставок. А для Украины энергетическая и национальная безопасность — одно и то же".
Выполняя августовские договоренности с США и Польшей, Украина в ноябре приобрела небольшую партию американского газа. А в марте Киев сделал следующий шаг, подписав меморандум с компанией Louisiana Natural Gas Exports. Двадцать седьмого мая документ одобрил Кабмин Украины. И тут начались сюрпризы.

"Десятки подозрительных признаков"

По словам замминистра (теперь уже бывшего) энергетики и окружающей среды Украины Константина Чижика, сотрудничество с LNGE превратит Украину в газовый хаб Европы, проект реализуют под патронатом президента Владимира Зеленского, а непосредственное участие в нем примут "Нафтогаз Украины" или "Магистральные газопроводы Украины".
Однако глава "Нафтогаза" Андрей Коболев неожиданно выступил с разгромной критикой. "Нафтогаз" с вероятностью 99% не станет частью этого проекта, — заявил он журналистам. — Наша проверка выявила несколько десятков признаков, не позволяющих подписать какой-либо контракт с Louisiana Natural Gas Export".
Коболев не вдавался в подробности, однако журналисты и сами все выяснили. Во-первых, Louisiana Natural Gas Exports основана менее двух лет назад в американском "внутреннем офшоре" — штате Делавэр. Соглашение с украинским правительством — ее первая международная сделка.
Во-вторых, реальные бенефициары LNGE неизвестны, поскольку компанией от лица неустановленных акционеров управляет сервисная Capitol Services inc. Из официальных сотрудников Louisiana Natural Gas Exports журналистам удалось найти только двоих.
Первый — руководитель представительства компании в городе Лафайетт (штат Луизиана) Марсден Миллер, который до 2018-го возглавлял одно из отделений небольшой фирмы Miller Thomson and Partners, специализирующейся на скупке газовых активов в США.
Второй — исполнительный директор Бен Бланшет, подписавший от американской стороны меморандум с украинским правительством. Он руководит еще двумя компаниями — Global Energy Megatrend Limited и Miller Thomson and Partners — той самой, где раньше работал Марсден Миллер.
Бланшету принадлежит участок на газовом месторождении Abbeville в Луизиане. И похоже, главный смысл всей американско-украинской "сделки века" — обеспечить ему рынок сбыта.
Чтобы поставлять на Украину топливо, его, разумеется, придется сжижать. И Бланшет даже решил выкупить у австралийской компании LNG Limited проект Magnolia LNG, предполагающий строительство на берегу Мексиканского залива в Луизиане завода по производству СПГ мощностью 8,8 миллиона тонн в год.
Об этом стало известно в марте, когда Украина согласилась подписать меморандум. И складывается впечатление, что Киев обязался не только покупать газ.

Глупый платит за всех

''Мы покупаем компанию, которая намерена двигаться вперед и развивать завод, — сообщил Бен Бланшет о Magnolia LNG. — Они выполнили большую работу, но, к несчастью, у них закончились деньги".
Аналитики сразу вспомнили фразу Константина Чижика, что Украина в проекте с Louisiana Natural Gas Export будет "полноценным партнером с долей собственности во всей цепочке — от добычи газа в США до поставок из ЕС".
Судя по всему, строить завод по сжижению газа американцы собираются на украинские деньги, пообещав Киеву "долю собственности по всей цепочке". В таком случае придется раскошелиться по-крупному: общие затраты по проекту Magnolia LNG оцениваются в пять миллиардов долларов.
И вряд ли американцы готовы взять на себя существенную часть расходов. Как установили журналисты, Louisiana Natural Gas Exports официально признана в США злостным неплательщиком налогов — ее фискальный долг на 1 марта превышал 340 тысяч долларов. И это только по регистрационному налогу штата Делавэр — если верить документам, прибыль компания еще ни разу не получала.
И в качестве вишенки на торте: журналисты, продравшись через цепочку взаимосвязанных и подставных компаний, идентифицировали предположительного совладельца и по совместительству директора Louisiana Natural Gas Exports.
Это некий Уильям Миллер, осужденный в 1980-е на десять лет за мошенничество и фиктивную продажу акций компании, в которой тогда работал. Мало того, сейчас он вновь находится под следствием по подозрению в махинациях с ценными бумагами.
Неудивительно, что даже видавшие виды украинские политики шокированы. "Наши специальные службы, я считаю, должны этим заняться и дать ответ правительству, с кем они подписали меморандум, — заявил журналистам глава Экспертного совета по вопросам развития газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский. — Я не думаю, что правительство подписало документ без предварительной проверки, но в любом случае тут налицо основания для дополнительной проверки соответствующими органами".
Скорее всего, украинско-американская "сделка века" так и не состоится. "Энергетическая независимость" Киева от России откладывается на неопределенный срок.

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