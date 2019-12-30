Автор:

Латышев Сергей

Затормозив на несколько месяцев сооружение «Северного потока – 2», нацелившиеся на европейский газовый рынок США добились пирровой победы. Почему пирровой? По двум причинам. Потому что вторая очередь этого газопровода из России в Германию всё равно будет достроена в 2020 году, что единодушно обещают российские власти. А также потому, что уже с 1 января наступающего года может быть – и наверняка будет – запущен на полную мощность «Северный поток», первая очередь газопровода, которая вступила в строй в 2012 году. С тех пор она стала дважды жертвой саботажа проамериканского лобби в Евросоюзе и сейчас загружена лишь на 50%.

Эти козни удастся преодолеть после начала с 1 января коммерческих поставок по первой нитке газопровода EUGAL, который, как и OPAL, является сухопутным продолжением «Северного потока – 2» в Германии. Однако поскольку этот газопровод из-за угроз США пока не реализован, а технические возможности позволяют EUGAL транспортировать газ «Северного потока», они и будут использованы. Ибо ограничения ЕС на этот трубопровод не распространяются. Они касаются лишь OPAL, после того как 11 сентября Суд ЕС с подачи Польши и в интересах США отменил ранее выданное «Газпрому» разрешение почти полностью задействовать мощности этой наземной магистрали для доставки потребителям в Европе своего газа.

Наземный газопровод EUGAL может «подстраховать» «Северный поток – 2», пока его не построили. Фото: Stefan Sauer / Globallookpress

Это было сделано под предлогом того, что данные операции якобы нарушают надуманный принцип «энергетической солидарности». В переводе на общечеловеческий язык это означает, что «Газпром» обязан и дальше кормить себе в убыток страны-транзитеры – Украину и Польшу, а получающийся из-за этого для конечного потребителя в Западной Европе более дорогим российский газ утрачивает конкурентные преимущества перед американским сжиженным.

Да, это будет

В GASCADE Gastransport GmbH, компании-операторе EUGAL, подтвердили изданию EADaily, что «через несколько дней» начнутся коммерческие поставки голубого топлива по первой нитке EUGAL. Она позволяет транспортировать с балтийского побережья ФРГ к границе с Чехией 30,9 млрд кубометров в год. Газопровод полностью интегрирован в немецкую и европейскую газотранспортную систему благодаря соединению с другими магистралями и способен поставлять газ в любом направлении. Строительство второй нитки EUGAL продолжается по графику. Запуск газопровода на полную мощность в 55 млрд кубометров в год запланирован на 1 января 2021 года.

В компании не уточняют, откуда поступит для заполнения первой нитки EUGAL столько газа. Но этого, собственно, и не требуется: ему просто неоткуда более взяться, как из уже действующего, но работающего на половину мощности «Северного потока». После запуска газопровода на полную мощность EUGAL может рассчитывать на прокачку 10−15 млрд кубометров газа. Для его одной нитки этого будет вполне достаточно, она даже не будет заполнена полностью.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель останется на своём посту, пока «Северный поток – 2» не войдёт строй, чтобы гарантировать реализацию столь выгодного её стране проекта. Фото: Christian Spicker / Globallookpress

Независимые эксперты подтверждают, что технологические возможности газопровода позволяют подключить его к «Северному потоку». В качестве временной меры – до ввода в строй «Северного потока – 2» и отмены ограничений ЕС против OPAL, носящих настолько очевидный дискриминационный характер, что их будет несложно оспорить в суде, – данный вариант решает многие проблемы.

Делаем выводы

Таким образом, нельзя не сделать вывод о том, что EUGAL, протяжённость которого составляет около 480 километров и который проходит параллельно OPAL, предоставит «Газпрому» уникальную возможность отыграться на США и компенсировать временные потери, связанные как с кознями против OPAL, так и «Северного потока-2».

И это также означает, что «Северный поток» снова заработает на полную мощность.

Возможности EUGAL доступны всем участникам рынка на платформе бронирования мощностей PRISMA. Никаких американских санкций против него нет.

С учётом осуждения Берлином и даже Брюсселем американских санкций против европейских компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2» и возмущением европейского бизнеса такими действиями американцев, можно не сомневаться, что против такого использования возможностей EUGAL ни Германия, ни ЕС возражать, конечно, не будут. С их стороны это также будет месть США.

Дополнительный фактор

Нельзя также исключать, что России и Украине всё же не удастся договориться к 1 января 2020 года о транзите через украинскую территорию российского газа в Европу, несмотря на заключение соответствующего протокола и компромиссное решение многих связанных с этим вопросов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: Нового соглашения с Украиной по газу пока нет. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Нового соглашения пока нет. Переговоры идут очень трудно. Камнем преткновения стал вопрос о тарифе. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову 30 декабря было «нечего сказать» на этот счёт.

Если Москве и Киеву так и не удастся договориться в ближайшие дни, и газ прекратит поступать в Европу через ГТС Украины с 1 января, запуск первой нитки EUGAL с российским газом из «Северного потока» в Западной Европе встретят «бурными и продолжительными аплодисментами, переходящими в овации». Как и насмешками над пирровой победой американцев в отношении «Северного потока – 2». Ведь она окажется пирровой даже раньше, чем многие предполагали.

Подводим итоги

Это и станет газовой атакой и контрударом России против США. Причём в союзе со странами Западной Европы, возмущёнными своекорыстием Вашингтона и его отношением к ЕС как к торговому и потенциально геополитическому конкуренту. Так американцы сами себя высекли в очередной раз и ещё сильнее подрубили сук, на котором сидят.